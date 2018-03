Capgemini entwickelte Cloud-basiertes System zur Hochwasser-Überwachung

Wien (OTS) - Capgemini und seine Partner GeoVille Informationssysteme, Technische Universität Wien und dasCentre de Recherche Public Gabriel Lippmann bringen Big DataSatellitenbilder in Echtzeit auf Mobilgeräte und unterstützen so dasHochwasser-Krisenmanagement

Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini hat das System FAAPS (Fully Automated Aqua Processing Service) zur Verbesserung von Hochwasserschutz- und Überwachungsmaßnahmen entwickelt. Das System entstand gemeinsam mit den Partnern GeoVille Informationssysteme, der Forschungsgruppe Fernerkundung der Technischen Universität (TU) Wien sowie dem Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann. Die Co-Finanzierung erfolgte durch die Europäische Weltraumagentur (ESA). FAAPS wurde heute zum ersten Mal während der grenzüberschreitenden Krisenmanagement-Übung im österreichischen Bad Radkersburg eingesetzt.

Mit FAAPS werden Satellitenbilder so verarbeitet, dass sie als Überschwemmungskarten vollautomatisiert und nahezu in Echtzeit auf mobile Endgeräte und Krisenmanagementsysteme gelangen. Ziel ist, sie im Krisenfall den Einsatz- und Rettungskräften in jeweils aktueller Form zur Verfügung zu stellen. Die TU Wien steuerte bei der Entwicklung des Systems ihr Wissen im Bereich der Auswertung von radarbasierten Satellitenbildern bei, Capgemini überführte die Prozessketten in eine Cloud-Infrastruktur und GeoVille realisierte die mobile Applikation sowie die kartographische Aufbereitung der Daten. Die Praxisanforderungen wurden gemeinsam mit Verantwortlichen aus dem österreichischen Bundesministerium, sowie Experten aus den österreichischen Landesorganisationen im Bereich Zivilschutz und Katastrophenschutz erarbeitet.

