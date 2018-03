Ö3-Verkehrsprognose für 5. bis 7. Juli: Start in die Sommerferien sorgt für viel Reiseverkehr

Wien (OTS) - Kärnten, die Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie drei deutsche Bundesländer starten in die Sommerferien. Außerdem gibt es an diesem Wochenende zahlreiche Radsportveranstaltungen, wie die Österreich-Radrundfahrt.

Im Westen Österreichs starten die Sommerferien, auch in drei Bundesländern Deutschlands (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) sowie in Teilen der Niederlande und der Schweiz, in Liechtenstein und Frankreich ist Ferienstart. Zudem ist in Tschechien der Samstag, 6.7., ein Feiertag.

Am Freitagnachmittag ab etwa 13.00 Uhr wird vor allem auf den Stadtausfahrten wie in Wien, Linz, Graz und Salzburg das Verkehrsaufkommen spürbar steigen:

- In Wien etwa auf der Südosttangente, auf der Triester- und Altmannsdorfer Straße, abschnittsweise am Gürtel und in der Westausfahrt. Zahlreiche Sommerbaustellen, wie in der Westeinfahrt oder am inneren Gürtel sorgen zusätzlich für Stau.

- In Linz, auf der A7, der Mühlkreisautobahn.

- In Graz müssen Sie mit dichtem Verkehr am Bahnhofgürtel rechnen, sowie am Verteilerkreis Webling, und am A2-Zubringer Liebenau.

- In Salzburg, auf der Vogelweider Straße, sowie der Ignaz Harrer Straße

- Und in Bregenz wird viel auf der A14 vor dem Pfändertunnel los sein und auf der L190 und der L202.

Urlauberkolonnen auf den Transitstrecken

Der Hauptreisetag ist der Samstag, hier müssen sie vor allem auf den Nord-Süd-Transitrouten durch Österreich mit Stau rechnen. Hier erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion ab 6.00 Uhr den Start der Reisewelle:

- In Tirol auf der B179, der Fernpassstrecke, vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel, der A13, der Brennerautobahn, vor der Mautstelle Schönberg sowie in weiterer Folge in Südtirol vor der Mautstelle Sterzing und bei Bozen.

- In Salzburg und Kärnten müssen sie mit Stau abschnittsweise auf der A10, der Tauernautobahn rechnen, sowie auf der A11, der Karawankenautobahn, vor dem Karawankentunnel. Zusätzlich besteht hier am Samstag von 5.00 bis 12.00 Uhr ein Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen.

- In der Steiermark, auf der A9, der Pyhrnautobahn, vor dem Gleinalmtunnel.

- Und auch in Bayern am großen Deutschen Eck (A8 sowie A93)

Nadelöhr Pfändertunnel entschärft

Seit Mittwoch, den 3.7. 2013 um 21:25 Uhr sind auf der A14, der Rheintalautobahn, bei Bregenz im Pfändertunnel beide Röhren in Vollbetrieb. Das bedeutet mehr Sicherheit - täglich fahren hier etwa 30.000 Fahrzeuge durch den 6,7 km langen Tunnel - und Verkehrsentlastung für die Stadt Bregenz, hier vor allem im Früh- und Abendverkehr. Aber auch die kilometerlangen Staus und Blockabfertigungen wegen Überlastung im Reiseverkehr sollten damit Geschichte sein.

Spritpreiskorridor

Auch an diesem Reisewochenende tritt die Spritpreiskorridor-Verordnung in Kraft. Die Kraftstoffpreise sind von Donnerstag, den 4.7. 11.00 Uhr bis Sonntag, den 7.7. 24.00 Uhr "eingefroren", die Benzin- und Dieselpreise dürfen nicht erhöht werden.

65. Österreich Radrundfahrt

Drei Etappen der 65. Österreich-Radrundfahrt gilt es für die Sportler noch zu bewältigten. Am Freitag führt die 6. Etappe von Maria Taferl nach Poysdorf. Die 182 km lange Strecke führt durch die Wachau über Spitz, weiter nach Altenmarkt im Thale und Phyra. Für die Fahrer wird dadurch zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr die B7, die Brünner Straße, zwischen Wilfersdorf und Poysdorf gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet, sie müssen hier aber mit Verzögerungen rechnen.

Am Samstag geht es im Burgendland in Podersdorf am Neusiedlersee an die Einzelzeitfahrten, am Sonntag von Podersdorf zum großen Finale in die Bundeshauptstadt am Ring. Hier werden zehn Runden gefahren. Der Ring wird ab ca. 12.30 Uhr gesperrt, bis etwa 16.00 Uhr. Ausweichen können sie am besten über die 2er Linie. Bei den Wiener Linien werden dadurch die Linien 1 und 2, sowie der D-Wagen kurz geführt bzw. umgeleitet.

24 Stunden Radmarathon

In Grieskirchen am Stadtplatz starten um 11.45 Uhr etwa 1200 Teilnehmer beim 24 Stunden Radmarathon. Die 21, 5 km lange Strecke führt in einem Rundkurs von Grieskirchen über Pollham, Bad Schallerbach und wieder zurück nach Grieskirchen. Entlang der Strecke müssen sie immer wieder mit Verzögerungen rechnen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann ausweichen, z.B. über die B137, die Innviertler Straße, Wallern und die B127, die Eferdinger Straße. Das Ende wird am Sonntag, den 7. Juli gegen 13.00 Uhr erwartet.

Alpe Adria Radmarathon

Im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien findet am Samstag, den 6. Juli ein Pilotprojekt für Hobby-Radrennfahrer statt. Der Startschuss fällt um 9.00 Uhr in Tröpolach am Nassfeld. Die 122 km lange Strecke führt durch das Gailtal über Hermagor und weiter nach Thörl-Maglern. Über Tarvis geht es nach Italien bis Cave del Predil und weiter Richtung Kanaltal bis Pontebba. Von Pontebba fahren die Teilnehmer über die Passstraße über das Nassfeld wieder zurück nach Tröpolach. Zielschluss ist um 16.30 Uhr.

Sperre von der A22 auf die S5

Beim Knoten Stockerau wird die Zufahrt von der A22, der Donauuferautobahn auf die S5, die Stockerauer Schnellstraße saniert. Dadurch ist von Freitag, den 5.7. 20:00 Uhr bis Montag, den 8.7. 5:00 Uhr die Zufahrt von der A22, der Donauuferautobahn auf die S5, die Stockerauer Schnellstraße Richtung Krems gesperrt. Ausweichen kann man am besten über die S3, die Weinviertler Schnellstraße, bis Sierndorf. Hier können sie über die Ab- und Auffahrt Sierndorf umkehren und dann auf die S5, Richtung Krems fahren. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Arbeiten verschoben.

Demonstration in Wien

Am Samstag, den 6.7. sammeln sich ab 15.00 Uhr die Teilnehmer einer Demo ("Kulturelle Diversität in Österreich") im 6. Bezirk am Christian-Broda-Platz. Gegen 16.00 Uhr führt die Route über die Mariahilfer Straße bis zum Museumsquartier. Entlang der Mariahilfer Straße muss mit Anhaltungen und Verzögerungen gerechnet werden. Ausweichen ist z.B. über die Linke Wienzeile möglich. Das Ende wird gegen 18:30 Uhr erwartet.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch im Internet unter oe3.ORF.at abrufbar. Die Meldungen werden laufend von der Ö3-Verkehrsredaktion aktualisiert.(hb)

