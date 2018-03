Korun: Retropolitik bei Staatsbürgerschaft bleibt

Lange Wartezeit, hohe Hürden bei Einkommen und Gebühren und fehlende Doppelstaatsbürgerschaft sind weiterhin Baustellen

Wien (OTS) - "Meine Kritik betrifft weniger das Dürftige, was im Minireförmchen der Regierungsparteien betreffend Staatsbürgerschaft steht, sondern vielmehr das, was schon wieder nicht drinnen steht und versäumt wurde für ein Staatsbürgerschaftsrecht des 21. Jahrhunderts:

Trotz gesellschaftlicher Mobilität bleibt das Verbot von Doppelstaatsbürgerschaften aufrecht; hohe Einbürgerungsgebühren und Einkommenshürden schließen große Teile von hier Lebenden von der Staatsbürgerschaft aus und weiterhin werden 10.000 jährlich im Inland geborene Kinder per Gesetz zu 'Ausländern' gemacht. Was die Regierung bei Staatsbürgerschaft zusammenbringt, ist pure Retropolitik", merkt die Integrationssprecherin der Grünen, Alev Korun, zu den heute im Nationalrat zum Beschluss anstehenden Regierungsvorschlägen an.

"Der Verfassungsgerichtshof hat durch die Aufhebung zahlreicher rechtswidriger Passagen im bisherigen Staatsbürgerschaftsgesetz den Weg für eine echte und umfassende Reform des Gesetzes geebnet. Die Regierung verschläft diese Chance einmal mehr. Selbst bei dem, was sie laut Verfassungsgerichtshof reparieren musste, geht sie meist so restriktiv wie möglich vor: bereits geborene uneheliche Kinder von österreichischen Vätern, die bisher diskriminiert wurden, werden vom neuen Gesetz nicht profitieren können, da es für sie nicht rückwirkend gilt. Sie müssen die Staatsbürgerschaft weiterhin extra beantragen und ca. 1000 Euro dafür bezahlen, obwohl ihre Väter Österreicher sind. Eine echte Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern von österreichischen Vätern schaut anders aus", meint Korun.

"Die vor allem von der ÖVP hochgelobte neue Verleihungsmöglichkeit für ÜbererfüllerInnen nach sechs Jahren wird in der Praxis eine Handvoll Menschen betreffen, da hier die Karotte zu hoch hängt:

entweder Deutsch auf Maturaniveau oder drei Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Letztere können sich vor allem AlleinerzieherInnen und GeringverdienerInnen leider zeitlich nicht leisten, da sie mit dem Überleben beschäftigt sind. Was wir im 21. Jahrhundert brauchen ist ein Gesetz, das hier geborene und aufwachsende Kinder als ÖsterreicherInnen anerkennt, hier Verwurzelte durch Eingemeindung integriert und auch AuslandsösterreicherInnen das Recht auf Doppelstaatsbürgerschaft gibt, nicht nur Promis wie Anna Netrebko", sagt Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at