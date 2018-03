EcoWalks zum 25. Geburtstag: Exkursionsplätze zu gewinnen!

"die umweltberatung" Wien verlost zu ihrem 25-jährigen Jubiläum die Teilnahme an EcoWalks zu nachhaltigen Betrieben und Projekten.

Wien (OTS) - Seit 1988 ist "die umweltberatung" Wien für ökologischen Lebensstil und nachhaltiges Wirtschaften aktiv - mit individueller Beratung, unzähligen Infomaterialien und Projekten. Im Jubiläumsjahr organisiert "die umweltberatung" EcoWalks: Exkursionen, bei denen die TeilnehmerInnen in nachhaltigen Wiener Betrieben hinter die Kulissen blicken können. Die Anmeldung ist bis 20. August möglich, die Teilnahmeplätze werden verlost.

Die EcoWalks bieten interessante Einblicke in nachhaltige Betriebe und Projekte - vom Bioimker bis zum Recyclingbetrieb. "Die praktische Umsetzung ökologischer Maßnahmen stand für "die umweltberatung" von Anfang an im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Deshalb laden wir zu unserem Jubiläum dazu ein, gelungene Beispiele von solchen praktischen Umsetzungen hautnah zu erleben", erklärt DI (FH) Mag. Markus Piringer, Leiter von "die umweltberatung" Wien.

EcoWalks zu Technik und Natur in der Stadt

Der BioWalk am 30. August führt durch den vielfältigen Garten der Bioforschung Austria. Beim BienenWalk am 6. September zeigt Bio-Imker Dietmar Niessner den TeilnehmerInnen die faszinierende Welt der Bienen. Der GreenWalk am 13. September führt zu wunderschön begrünten Hausfassaden im 5. Bezirk.

Am 4. Oktober führen die Gebietsbetreuung*10 und die S & S ArchitektInnen beim LivingWalk im zehnten Bezirk durch eine neue, noch nicht bewohnte Siedlung, die energiesparend und unter Beteiligung der künftigen MieterInnen geplant wurde. Der ReUseWalk am 18. Oktober zeigt, wie aus einer ausrangierten Waschmaschine vom Mistplatz der MA48 im Demontage- und Recyclingzentrum D.R.Z ein trendiger Couchtisch oder im Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z wieder eine voll funktionstüchtige Waschmaschine wird.

Pro EcoWalk können 20 Personen teilnehmen, unter allen Anmeldungen werden die Teilnahmeplätze verlost. Die Anmeldung erfolgt online auf www.umweltberatung.at/25jahre.

Mit viel Know-how und Elan in eine lebenswerte Zukunft

Seit 1988 motiviert "die umweltberatung" Wien zum ökologischen Lebensstil und zum nachhaltigen Wirtschaften. Die Expertinnen und Experten unterstützen mit firmenunabhängiger Beratung die Durchführung ökologischer Maßnahmen - an der Hotline 01 803 32 32 und auch persönlich. Ausgehend von ihrer individuellen Situation erhalten die Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Informationen. Zusätzlich gibt "die umweltberatung" in zahlreichen Broschüren, Vorträgen, Workshops und im Internet praxisorientierte Tipps.

Um gute Voraussetzungen für einen ökologischen Lebensstil und für nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen, führt "die umweltberatung" auch laufend innovative, zukunftsorientierte Projekte durch. "die umweltberatung" setzt bei ihrer Arbeit heute verstärkt auf Medien wie Facebook und YouTube und auf die Zusammenarbeit mit KooperationspartnerInnen aus ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen.

"Die zentrale Frage für "die umweltberatung" ist, wie in Wien ein glückliches und gutes Leben bei gleichzeitiger Verringerung der Abhängigkeit von Rohstoff- und Energieverbrauch realisierbar ist und wie ein entsprechender gesellschaftlicher Wandel sozial gerecht gestaltet werden kann", sagt Markus Piringer. "die umweltberatung" Wien arbeitet an Antworten auf diese wichtigen Fragen. "Durch praktische Tipps, Hintergrundinformationen und Handlungsanstöße zeigt "die umweltberatung", wie leicht erste Schritte hin zu ökologischen Lebensstilen möglich sind - und der Weg entsteht bekanntlich beim Gehen!"

Information

Infos zu den EcoWalks und Anmeldung bis 20. August auf www.umweltberatung.at/25jahre. Pro EcoWalk stehen 20 Teilnahmeplätze zur Verfügung, die GewinnerInnen dieser Plätze werden verlost.

Individuelle Beratung zum ökologischen Lebensstil und zum nachhaltigen Wirtschaften bietet "die umweltberatung" Wien mit 25 Jahren Know-how an ihrer Hotline, Tel. 01 803 32 32.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

