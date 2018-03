Start für Spira-Geschichten im ORF-Doppelpack

Neue Staffel "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ab 8. Juli, Dakapo für acht "Alltagsgeschichten"-Klassiker schon ab 7. Juli

Wien (OTS) - TV-Pflichtprogramm im Doppelpack! Jede Menge Alltagskultur Marke Elizabeth T. Spira steht auch diesen Sommer auf dem ORF-Spielplan: Die bereits zum Kult avancierte TV-Reihe "Liebesg'schichten und Heiratssachen" startet am Montag, dem 8. Juli 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 in ihre 17. Saison. Zehn Folgen lang porträtieren die preisgekrönte ORF-Journalistin und ihr Team interessante Menschen auf der Suche nach dem großen Liebesglück. Die erste Episode der neuen Staffel zieht Bilanz und erzählt sieben sehr persönliche Erfolgsgeschichten früherer Kandidatinnen und Kandidaten. Ab der zweiten Folge stellt Spira wieder neue Partnersuchende vor. Ergänzend zu den neuen "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sind ab 7. Juli, jeweils Sonntag um 22.00 Uhr in ORF 2, acht "Alltagsgeschichte"-Klassiker zu sehen - darunter "Das kleine Glück im Schrebergarten", "Liebling - ich bin im Prater", "Neun Flugstunden von zu Hause", "Beim Heurigen" und "Am Brunnenmarkt".

Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Bilanzfolge: Montag, 8. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2

Zum Auftakt der 17. Staffel spricht Elizabeth T. Spira mit den Kandidatinnen und Kandidaten vergangener Sendungen über deren Erlebnisse. So berichtet der 64-jährige Maler und Grafiker Karl-Erich aus Niederösterreich, unter 450 Interessentinnen die eine gefunden zu haben: die Künstlerin Ilse, die seither bei ihm Schmetterlinge im Bauch fliegen lässt. Der 45-jähriger Laborant und Feuerwehrmann Hansi, ebenfalls aus Niederösterreich, hat gar in einer hübschen Oberösterreicherin die potenzielle Mutter seiner Kinder entdeckt. Den 66-jährigen niederösterreichischen Witwer Charles konnte unter 45 gedateten Damen jene überzeugen, die, laut eigenen Angaben, nicht nur zum Ansehen und Angreifen ein Hit ist, sondern außergewöhnlich gute Rindsrouladen zubereitet. Insgesamt 35 Herren hat der 51-jährige Salzburger Koch Petzé getroffen: Bisher hat er seinen Traumprinzen zwar nicht gefunden, aber dafür ein neues, positives Selbstbewusstsein zum Leben erweckt. Der 55-jährigen Wiener Lehrerin Agnes hat es ein gut aussehender Schweizer angetan, mit dem sie seither die wahre Liebe verbindet. Auch der 69-jährige Automechaniker und strikte Kitschverweigerer Peppi aus dem Burgenland hat durch die ORF-Sendung seine Traumfrau kennengelernt - und offenbart zunehmend seine gefühlvolle Seite. Die absolute Erfolgskrönung: Anton, 70-jähriger Campingplatzbesitzer aus Tirol, hat seine Silvia, eine ehemalige Trapezkünstlerin und Seiltänzerin, aus 500 Kandidatinnen auserwählt. Gemeinsam tanzten die beiden bereits am Opernball, reisten drei Wochen durch die USA und - heiraten im Dezember in Las Vegas! Den Antrag hat Anton seiner Liebsten spontan im Rahmen der ORF-Präsentation der neuen "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Staffel Ende Juni gemacht.

Auch die 17. Ausgabe der TV-Reihe wird als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten und ist dort nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar (http://TVthek.ORF.at).

Die erste von acht "Alltagsgeschichten": "Beim Heurigen" am Sonntag, 7. Juli, 22.00 Uhr, ORF 2

Ein Klassiker aus Elizabeth T. Spiras preisgekrönter ORF-Reihe "Alltagsgeschichte" ist die Episode "Beim Heurigen" aus dem Jahr 1995. Gemeinsam mit Kameramann Peter Kasperak schaute Spira bei einer solchen Wiener Institution vorbei - und den Besucherinnen und Besuchern dabei tief in die Seele. So plaudert sie u. a. mit jenen Weinbeißern, die nicht in der schrillen Heurigenstimmung und im noblen touristischen Ambiente, sondern bei Stille und gutem Wein ihr Glück finden. So manchem geht bei einem Glaserl Rebensaft das Herz über.

