FSG contra Fekter: "Gleichwertige Arbeit ist gleichwertig zu bezahlen!"

Dienstrechtsverhandlungen müssen Zweiklassenpädagogik beenden.

Wien (OTS/FSG) - "Während der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner den Wert der Volksschule anerkennt und unsere Initiative "Rettet die Volksschule" unterstützt, ist seine Parteikollegin und Finanzministerin Fekter anscheinend für einen Fortbestand der Zweiklassengesellschaft unter LehrerInnen", kritisiert Thomas Bulant, FSG-Vorsitzender in der PflichtschullehrerInnengewerkschaft. "Die Idee, LehrerInnen wieder besoldungsmäßig zu differenzieren, kann sich Frau Ministerin Fekter abschminken, denn die Arbeit mit Kindern in unterschiedlichen Schularten ist nicht gleichartig, aber gleichwertig."++++

Laut Bulant gebühre den VolksschullehrerInnen auch in den Schularbeitsgegenständen jene Fächerzulage, die ihren KollegInnen auf der Sekundarstufe zukünftig ausbezahlt werden soll. Einer Meldung im Kurier folgend scheinen die Ministerinnen Heinisch-Hosek und Schmied sehr wohl diese Zulage im Nachbesserungsangebot vorgesehen zu haben. Laut Bulant eine zu rechtfertigende Maßnahme, wenn LehrerInnen als "Brückenbauer in die Zukunft" anerkannt werden.

"Nach Jahrzehnte langer Schlechterstellung in Besoldungsfragen ist die Forderung nach einer gerechten Besoldung der PflichtschullehrerInnen kein Einheitsbrei", lässt Bulant der Finanzministerin ausrichten, die seit Tagen über die Medien gegen ein Regierungsprojekt wettert, das sie seit dem Mai 2012 mit den Gewerkschaften verhandelt.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-GÖD-Presse

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at