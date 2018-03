Tröls-Holzweber: Industrialisierte Landwirtschaft ist nicht der Weg Niederösterreichs

Nachhaltigkeit, Regionalität und biologische Lebensmittelerzeugung werden immer wichtiger

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Eine lebendige Landwirtschaft ist eine gesunde Basis für die Entwicklung des Bundeslandes Niederösterreich. Es sind viele Aufgabengebiete, die von den Bäuerinnen und Bauern zum Wohle der Gesellschaft abgedeckt werden. Nachhaltigkeit, Regionalität und biologische Lebensmittelerzeugung werden immer wichtiger, Landschaftspflege, Tourismus und Freizeitwirtschaft sind zunehmende Tätigkeitsbereiche der modernen Landwirtschaft", so LAbg. Ilona Tröls-Holzweber.

Alarmierend ist, dass die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich von 1999 bis 2010 von 54.551 auf 41.570 gesunken ist. Dies bedeutet ein Minus von ca. 13.000 Betrieben in 11 Jahren. "Zu befürchten ist, dass diese negative Tendenz anhält. Es sind vor allem Betriebe unter 50 Hektar, die am Markt immer weniger bestehen können. Im Gegensatz dazu ist ein deutlicher Anstieg bei land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ab 50 ha bis 200 ha zu erkennen", so Tröls-Holzweber weiter.

Auch die auf EU-Ebene verhandelte Reform der "Gemeinsamen Agrarpolitik" von 2013 bis 2020 enthält wesentliche Forderungen der SPÖ Bauernschaft. "Durch diese Reform soll die Landwirtschaft grüner und fairer werden. Unser besonderes Anliegen ist die gerechte und effiziente Verteilung der Fördergelder auf nationaler Ebene. Für unsere Bauern muss eine soziale, ökologische und regional nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Betriebe garantiert sein, denn nur so ist ihre und somit auch unsere Zukunft gesichert", so die SPNÖ-Agrarsprecherin.

"Die Bewusstseinsbildung und die Information der Konsumentinnen und Konsumenten über gesunde Lebensmittel und gesunde Lebensweise stärkt die landwirtschaftlichen Betriebe als Erzeuger dieser hochwertigen Produkte. Es muss der Landespolitik darum gehen, die regionale Wirtschaft und die ländliche Infrastruktur zu stärken und Arbeitsplätze zu erhalten", so die SPNÖ-Mandatarin abschließend. (Schluss) fa

