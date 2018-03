Karlheinz Töchterle: Kräfte bündeln, Profile schärfen und den Standort weiter stärken

Wissenschafts- und Forschungsminister lud zum ersten Forschungsheurigen

Wien (OTS) - Anlässlich der Neubestellung der Präsidien des Wissenschaftsfonds FWF und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) lud Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle gestern Abend zum ersten "Forschungsheurigen" nach Neustift am Walde. "2013 ist nicht nur auf politischer Ebene ein Wahljahr, auch in den zentralen Einrichtungen der heimischen Wissenschaft und Forschung fallen wichtige Entscheidungen", so Töchterle. "Die handelnden Persönlichkeiten sind mit großem Eifer im Einsatz, ich sehe die bedeutendsten heimischen Forschungseinrichtungen daher auf gutem Weg", dankte Töchterle den scheidenden und künftigen Spitzen von FWF und ÖAW für deren Engagement. "Es gibt sachliche Auseinandersetzungen, die stets fair und kundig ausgetragen wurden, das soll auch künftig so sein", betonte der Minister. Der heimische Forschungsstandort stehe gut da, "das wissen wir. Wir wissen aber auch: Wir können und sollen noch besser werden." Dabei gehe es nicht ausschließlich um mehr finanzielle Mittel - "wir müssen auch die Kräfte bündeln und Profile schärfen." Einmal mehr plädierte der Minister für ein gemeinsames Vorgehen: "Viribus unitis" sei sein zu Amtsbeginn gewähltes Motto, mit dem die Rahmenbedingungen am heimischen Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter gestärkt werden sollen.

Der Einladung gefolgt waren zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Wissenschaft und Forschung, darunter die neue FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund und der scheidende FWF-Präsident Christoph Kratky, der neue ÖAW-Präsident Anton Zeilinger und sein Vorgänger Helmut Denk, uniko-Präsident Rektor Heinrich Schmidinger, die Rektorinnen Sonja Hammerschmid und Eva Blimlinger, die Rektoren Heinz Engl, Wolfgang Schütz, Gerald Bast und Oliver Vitouch, der neue IMP-Chef Jan-Michael Peters, ISTA-Managing Director Georg Schneider, Wissenschaftsrats-Generalsekretärin Ulrike Plettenbacher, OeAD-Chef Hubert Dürrstein, CDG-Präsident Reinhart Kögerler, Forschungsrat-Vorsitzender Hannes Androsch, AIT-Geschäftsführer Wolfgang Knoll und ÖVP-Wissenschaftssprecherin Katharina Cortolezis-Schlager.

