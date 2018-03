FPÖ-TV: Pleitewelle zeigt Versäumnisse der Regierung in Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf

Neue FPÖ-Kandidaten - Kroatien in der EU - Die Anfänge türkischer Zuwanderung

Wien (OTS) - Jetzt ist die Krise voll da: Die Arbeitslosenzahlen in Österreich explodieren. Die Statistik weist ein Plus von elf Prozent im Juni gegenüber dem Vorjahr aus, und immer mehr Firmen schlittern in die Pleite. Die Insolvenz des Bau-Giganten Alpine ist nur die Spitze des Eisbergs. Anstatt gegenzusteuern, hat die Regierung stets nur darauf verwiesen, dass die Lage in anderen europäischen Ländern noch schlimmer sei. FPÖ-TV berichtet über die Pleitewelle und die Versäumnisse von Rot und Schwarz.

FPÖ-Obmann HC Strache präsentierte weitere Kandidaten für die Nationalratswahl und stellte jene vor, die in Wien neu für die Freiheitlichen ins Rennen gehen. Eine davon kennen FPÖ-TV-Seher sehr gut: Moderatorin Petra Steger. Weitere Zukunftshoffnungen der Freiheitlichen lernen Sie im neuen FPÖ-TV-Magazin kennen.

Seit 1. Juli ist Kroatien Mitglied der EU. Eine neue Herausforderung für die Staatengemeinschaft, da ein wirtschaftlich angeschlagenes Land mit hoher Arbeitslosigkeit hinzukommt. Die Euphorie der Menschen in Kroatien hält sich in Grenzen. Die FPÖ ist zwar für den kroatischen Beitritt, ihr außenpolitischer Sprecher Johannes Hübner sagt aber klar, dass Kroatien seine erst vor etwas mehr als 20 Jahren erlangte Souveränität "in großen Teilen wieder aufgibt".

Die Demonstration von Tausenden türkischen Erdogan-Anhängern im Juni in Wien hat auch in den Online-Foren die Gemüter mancher Zuwanderer erhitzt. Oft war dabei zu lesen, dass die frühen türkischen Einwanderer nach dem Krieg unser Land wieder aufgebaut hätten. FPÖ-TV blickt zurück und zeigt, wann und warum die ersten Türken tatsächlich nach Österreich kamen.

