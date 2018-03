Starker Euro lässt die Übernachtungspreise purzeln - das aktuelle hotel.info-Preisbarometer

Nürnberg (ots) - Insbesondere außerhalb des Euroraums können Hotelgäste kräftig sparen. Doch auch in Österreich wird vereinzelt die Reisekasse geschont. Wie deutlich sich dabei Sondereffekte auf die Übernachtungskosten auswirken, zeigt besonders gut das aktuelle Hotelpreisbarometer des internationalen Buchungsportals hotel.info [ www.hotel.info ].

Innsbruck im Großstadtvergleich mit höchsten Übernachtungskosten in Österreich

Der EM-Effekt: Preisverfall in Kiew und Warschau

Starker Euro entlastet die Reisekasse - insbesondere Japan interessant

Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für Österreich (Preise in Euro)

|Stadt |Juni '13 |Juni '12 |Vgl. Juni '13 | |zu Juni '12 | |in % | 1. |Innsbruck |91,69 |87,72 |4,53 | 2. |Wien |90,84 |93,94 |-3,30 | 3. |Salzburg |89,56 |86,34 |3,73 | 4. |Linz |85,98 |84,92 |1,25 | 5. |Graz |80,25 |80,65 |-0,50 |

Innsbruck präsentiert sich mit einem Plus von 4,53 % auf 91,69 Euro besonders teuer in puncto Hotelübernachtungen. Dicht dahinter folgt Wien mit 90,84 Euro. Hier konnten Zimmersuchende 3,3 % gegenüber dem Vorjahr sparen. In Salzburg und Linz mussten Hotelgäste hingegen etwas mehr auf den Tresen legen.

Mit rund 80 Euro pro Nacht und Zimmer zeigte sich Graz im Großstadtvergleich verhältnismäßig günstig. Dabei blieben die Übernachtungskosten in der Landeshauptstadt der Steiermark nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für ausgewählte internationale Metropolen

Insbesondere in Warschau und Kiew normalisieren sich die Übernachtungskosten wieder. Waren durch die Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr die Preise teilweise noch in exorbitante Höhen geschossen, wurde im Vergleich zu Juni 2012 nun deutlich weniger verlangt. In der polnischen Hauptstadt sanken die durchschnittlichen Übernachtungskosten über 47 % auf 82,17 Euro, in der Hauptstadt der Ukraine um rund 40 % auf 106,75 Euro.

