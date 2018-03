Niederösterreichischer international führender Anbieter von 3D Laser Scannern schließt Kundenkonferenz mit großem Erfolg ab

Internationale Konferenz "RIEGL LIDAR 2013" fand vom 25. bis 27. Juni in Wien statt

Wien (OTS) - RIEGL Laser Measurement Systems GmbH durfte ein Publikum von über 250 internationalen Gästen begrüßen. Die Teilnehmer kamen aus insgesamt 40 Ländern; darunter Länder wie China, Australien, USA, Indonesien, Brasilien, Südafrika und Indien.

Bei dieser zweiten RIEGL User-Konferenz (Die erste Konferenz hatte im Februar 2012 in Orlando, Florida, USA stattgefunden) waren erstmals alle RIEGL Kundengruppen eingeladen. Es trafen sich Anwender der Bereiche luftgestütztes, mobiles, terrestrisches und industrielles Laser Scanning und tauschten in 80 Präsentationen in bis zu 3 parallelen "Tracks" ihre Erfahrungen mit RIEGL Produkten aus.

Ein Highlight der Konferenz war die Einführung eines neuen luftgestützten RIEGL Laser Scanners, des RIEGL LMS-Q1560. Dieser neue, revolutionäre Airborne Scanner ermöglicht bis zu 800.000 Messungen pro Sekunde und ist damit besonders für die rasche und effiziente weiträumige Vermessung aus großer Flughöhe geeignet. Nur einen Tag nach der Einführung konnte bereits im Rahmen eines Presseevents der erste Verkauf eines dieser neuen Geräte an einen langjährigen Kunden aus Kanada bekanntgegeben werden.

"Die RIEGL LIDAR User-Konferenz hilft uns, den für unser Unternehmen so wichtigen Kontakt mit unseren weltweiten Kunden und Partnern zu pflegen und auszubauen. Unsere Besucher schätzen die Möglichkeit, sich direkt mit unseren Spezialisten auszutauschen. Wir nutzen diese Veranstaltung auch, um Kunden und Interessenten über unsere aktuellsten Produktentwicklungen zu informieren", führt Johannes Riegl Jr., Mitglied der Geschäftsführung bei RIEGL LMS aus. "Das Feedback zu dieser Veranstaltung war überwältigend positiv. Wir planen für 2015 die nächste derartige Veranstaltung."

Darüber hinaus wurden die Besucher auch eingeladen, die RIEGL Produktions- und Vertriebszentrale in Horn zu besuchen. Mehr als 80 Teilnehmer haben diese Einladung angenommen. Parallel zu dieser Veranstaltung fanden in Wien spezielle Anwender-Workshops statt.

Im Rahmen des umfangreichen Networking-Programm - das unter anderem auch das RIEGL LIDAR 2013 Gala Dinner am Mittwoch-Abend einschloss - wurde direkt im Anschluss an die Konferenz am Freitag, den 28. Juni 2013, eine Exkursion nach Wiener Neustadt zu den RIEGL Partner-Firmen Diamond Aircraft, Airborne Technologies und Schiebel Aircraft angeboten, die auf großes Interesse stieß.

