Start des FWF-Programms für Wissenschaftskommunikation

Wien (OTS) - Die Publikations- und Kommunikationsförderung des FWF wird um ein neues Programm zur Förderung von Wissenschaftskommunikationsmaßnahmen erweitert. Anträge können ab sofort bis 30. September 2013 eingereicht werden.

Wie spannend Grundlagenforschung ist, lässt sich auf unterschiedlichste Art und Weise kommunizieren. Eine Schlüsselrolle als unverzichtbare Absender dieser Botschaft kommt den Mitgliedern der Scientific Community zu. Das Programm für Wissenschafts-kommunikation soll in Verbindung mit den zahlreichen Aktivitäten, die der FWF zur Förderung der Dissemination wissenschaftlicher Erkenntnisse setzt, gebündelt die "Faszination Grundlagenforschung" vermitteln.

"Ich freue mich, dass der FWF diese Initiative für Wissenschaftskommunikation setzt und hoffe auf starke Resonanz aus der Wissenschaftsgesellschaft, die damit eine Chance erhält, ihre Inhalte auf interaktive Weise allgemein verständlich zu präsentieren", kommentiert Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle den Start des Programms.

"Gute Wissenschaft stärker in die Bevölkerung zu tragen, das ist der Kern des Anliegens unseres neuen Programmangebots. Ich wünsche mir ausgezeichnete Forschung, die stimmig kommuniziert wird", so Christoph Kratky, Präsident des Wissenschaftsfonds.

Finanziert aus Mitteln des BMWF ist das Ziel der Initiative, hervorragende kommunikative Maßnahmen mit bis zu 50.000 Euro pro Antrag zu unterstützen, um wissenschaftliche Inhalte aus FWF-geförderten Projekten an definierte Zielgruppen in Österreich zu vermitteln. Diese Initiative wird dazu beitragen, Grundlagenforschung bestmöglich zu kommunizieren. Bei den geplanten Aktivitäten ist besonders darauf zu achten, dass der partizipative Charakter von Wissenschaftskommunikation zum Tragen kommt.

Antragsberechtigt sind alle WissenschafterInnen, die ein vom FWF gefördertes Projekt leiten bzw. geleitet haben, wobei der Abschluss dieses Projektes zum Zeitpunkt der Einreichung nicht länger als drei Jahre zurück liegen darf. Die Inhalte des Kommunikationsprojekts sollen in direktem Bezug zu Inhalten des zugrunde liegenden Forschungsvorhabens stehen.

Das Programm wird einmal pro Jahr ausgeschrieben; die Antragssprache ist Deutsch. Der Call ist heuer bis 30. September 2013 geöffnet und mit rund 250.000 Euro dotiert.

Das FWF-Kuratorium wird in der Dezember-Sitzung - basierend auf Empfehlungen einer Fachjury - über die Förderungen entscheiden.

Die Einreichung wird bis zum 30. September 2013 möglich sein und ist an den Wissenschaftsfonds zu richten.

Informationen zum Programm:

www.fwf.ac.at/de/projects/wisskomm_programm.html

