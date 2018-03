ÖGB-Foglar: EU braucht soziales Fortschrittsprotokoll

Arbeitsbesuch bei schwedischen Gewerkschaftsverbänden

Wien (OTS/ÖGB) - "Es besteht eine lange Tradition in der Zusammenarbeit des ÖGB mit der LO-Schweden, denn unsere Länder verbindet vieles", sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar bei einem Arbeitsbesuch bei VertreterInnen des größten schwedischen Gewerkschaftsbundes, LO Schweden. "Die größte Gemeinsamkeiten ist das System der Tarifverhandlungen: Auch in Schweden gibt es starke Gewerkschaften, und der Fokus liegt auch hier auf flächendeckenden Kollektivverträgen und nicht auf gesetzlichen Mindestlöhnen."

Zur Absicherung der nationalen Kollektivvertragssysteme und der nationalen Sozialsystem fordern die schwedischen Gewerkschaften, wie auch der ÖGB, die Einführung eines sozialen Fortschrittsprotokolls in der Europäischen Union. "Das ist auch eine Kernforderung des ÖGB, die zuletzt wieder beim ÖGB-Bundeskongress bekräftigt wurde", sagt Foglar bei dem Treffen mit dem LO-Präsidenten Karl-Petter Thorwaldsson. "Die Bedürfnisse der Menschen müssen über denen des Marktes stehen." ÖGB und LO Schweden sind sich darin einig, dass in neuen EU-Verträgen die soziale Fortschrittsklausel unabdingbarer Bestandteil sein müssen.

Konzepte gegen die Krise, vor allem der dringend nötige Kurswechsel in Richtung Wachstum und Beschäftigung in Europa waren weitere Themen des Austauschs. Foglar berichtete den schwedischen GewerkschafterInnen über das Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping, das in Österreich vor der Arbeitsmarktöffnung für acht EU-Staaten im Mai 2011 in Kraft getreten ist, es stieß bei den Schweden auf großes Interesse. "Um dieses Gesetz werden wir von Gewerkschaften in ganz Europa beneidet, damit ist dem ÖGB wirklich etwas Großes gelungen", so Foglar. "Es schützt heimische und zuwandernde ArbeitnehmerInnen vor Ausbeutung. Das ist für uns ein wichtiges Instrument gegen das Auseinanderdividieren europäischer ArbeitnehmerInnen und zur Stärkung der Solidarität."

Darin, dass die bisherige Politik der Krisenbekämpfung gescheitert ist, waren sich alle Beteiligten einig: "Die Millionäre werden mehr, und die Arbeitslosigkeit steigt - das zeigt ganz deutlich, dass die Kaputtsparökonomie nicht nur nicht funktioniert, sondern die Ungleichheiten auch vergrößert. Wir brauchen dringend einen Kurswechsel in Europa. Nur so kann die Europäische Politik verhindern, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 zu einem Desaster werden."

INFO:

Schwedischer Gewerkschaftsbund LO, Präsident Karl-Petter Thorwaldsson (seit Mai 2012)

Größter der drei schwedischen Gewerkschaftsbünde, vereint 14 Gewerkschaften mit 1,5 Millionen Mitgliedern, davon 693.000 Frauen, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor.

Gewerkschaftsbund der Angestellten TCO, Präsidentin Eva Nordmark (seit Mai 2011)

Zweitgrößter schwedischer Gewerkschaftsbund, vereint 15 Gewerkschaften mit 1,2 Millionen Mitgliedern, davon 60 Prozent Frauen, je zur Hälfte im privaten und öffentlichen Sektor, unterschiedliche Berufsgruppen in Bildung, Gesundheitswesen, Handel, Medien, Polizei, Industrie, IT und Telekommunikation.

Gewerkschaftsbund der AkademikerInnen "Saco", Präsident Göran Arrius (seit 2011)

Kleinster der drei schwedischen Gewerkschaftsbünde, 22 Gewerkschaften mit 600.000 Mitgliedern, vorwiegend UniversitätsabsolventInnen oder Angestellte mit höherer Ausbildung, Ökonomen, Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Lehrer.

