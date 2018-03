FPÖ-Linder: Wirtschaftskammer schiebt Umsatzeinbußen der Wirte zu Unrecht auf Vereine ab!

Klagenfurt (OTS) - Als "völlig an den Haaren herbeigezogen", bezeichnet heute FPÖ-NRAbg. Maximilian Linder, den Vorwurf der Wirtschaftskammer, dass die gemeinnützigen Vereine Schuld an den Umsatzeinbußen der Gastwirte wären. Konkret behauptete der Gastronomiesprecher der Wirtschafskammer, Guntram Jilka, dass die Feste der Vereine das Wochenendgeschäft einbrechen lassen.

Linder, selbst Gastwirt, stellt sich hinter die Vereine. Für ihn sei das Gegenteil der Fall. "Die wenigsten Gasthöfe können so große Feste, wie sie von Vereinen veranstaltet werden, überhaupt abwickeln. Ich bin froh, wenn das Vereinsleben, das ein Herzstück des sozialen Lebens in den Gemeinden darstellt, floriert. In Wirklichkeit profitieren wir Wirte auch finanziell davon, da das eingenommene Geld ja wieder bei uns ausgegeben wird", so Linder.

Linder hält daher diese Schuldzuweisungen für mehr als entbehrlich und er hält auch von der geplanten Kampagne der Wirtschaftskammer, die für eine bessere Zusammenarbeit sorgen soll, reichlich wenig. "Das ist reine Geldverschwendung. Die Problemfelder, vor allem der kleinen Wirte, sind völlig anderer Natur", verweist Linder vor allem auf die überbordende Bürokratie, die der Gastronomie zu schaffen macht. "Hier sollte angesetzt werden. Gebühren wie beispielsweise die Aufkündigungsabgabe sind ersatzlos zu streichen", schließt Linder.

