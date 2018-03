Mitterlehner schreibt Staatspreis Public Relations 2013 aus

Gesucht werden herausragende Kommunikationsprojekte von Unternehmen, Verbänden oder Agenturen - Einreichfrist endet am 20. September

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat am Donnerstag den Staatspreis Public Relations 2013 ausgeschrieben und lädt zur zahlreichen Teilnahme ein. "Wirkungsorientierte PR-Arbeit erhöht die Marktpräsenz, schafft Awareness und sichert enge Mitarbeiter- und Kundenbindungen. Diese Faktoren entscheiden heute mehr denn je über den unternehmerischen Erfolg im Wettbewerb", sagt Mitterlehner. "Unser Staatspreis ist die höchste Auszeichnung der Republik Österreich für PR-Leistungen, wobei die ausgezeichneten Kampagnen und Projekte auch als Benchmarks für die Branche dienen sollen. Die Staatspreis-Verleihung bietet eine wichtige Bühne, um vorbildliche PR-Leistungen noch bekannter zu machen."

Einreichungen können durch den PR-Träger oder durch die PR-Agentur / den PR-Berater in Abstimmung mit dem PR-Träger erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind juristische und physische Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechts, die in Österreich ansässig sind. Daher sind Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen, Agenturen, Institutionen, Organisationen und Verbände ab sofort eingeladen, ihre Projekte bis zum 20. September in einer oder mehreren der fünf vorgesehenen Kategorien einzureichen:

Corporate PR

Interne PR

Online & Social Media PR

Produkt- & Service PR

PR-Spezialdisziplinen

Die Sieger in den einzelnen Kategorien werden als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet. Einer davon wird von der Jury zum Staatspreisträger bestimmt.

Der vom Wirtschaftsministerium ausgelobte Staatspreis PR findet heuer zum 30. Mal statt. Die Organisation übernimmt wie in den vergangenen Jahren der Public Relations Verband Austria (PRVA).

Terminübersicht

Einreichungen sind ab sofort beim Public Relations Verband Österreich, 1030 Wien, Lothringerstraße 12, möglich.

Einreichschluss: Freitag, 20. September 2013

Die Preisverleihung wird auch heuer wieder im Rahmen der PR-Gala am 20. November in Wien stattfinden

Alle Informationen zum Staatspreis PR 2013 sowie den vollständigen Ausschreibungstext inklusive Einreichformular finden sie auf der Webseite www.prva.at sowie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums (www.bmwfj.gv.at).

