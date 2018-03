TERMIN: ega-Sommergartenkino "Liebe queerbeet"

An 3 Donnerstagen im Juli 2013 im ega, Windmühlgasse 26

Wien (OTS/SPW) - Das ega Sommergartenkino präsentiert an drei Donnerstagabenden im Juli ein ausgewähltes Filmprogramm. In Kooperation mit SoHo und MiGay werden in gewohnt chilliger Atmosphäre Themen "queerer" Lieben und Partnerschaften behandelt. Ab 17.00 Uhr kann in gemütlicher Atmosphäre in den ega-Liegestühlen beim Grillen und bei kalten Drinks entspannt werden. "Film ab!" heißt es dann ab 21.00 Uhr. Eintritt frei!****

Das Filmprogramm im Detail:

11. JULI 2013 FRAUENSEE

In "Frauensee" verbringen vier lesbische Frauen ein Wochenende auf dem Land. Vier Lebensentwürfe und drei verschiedene Altersgruppen treffen aufeinander, mit unterschiedlichen Träumen, Zielen und Ansprüchen.

18. JULI 2013 STADT LAND FLUSS

Der Film "Stadt Land Fluss" erzählt von einer schwulen Liebesgeschichte auf dem Land. Doch keiner der beiden Protagonisten hat sich, als die Liebesgeschichte beginnt, gefragt, wie und vor allem wie offen er in der Gesellschaft leben will. Dokumentarische Beobachtung trifft auf fiktionale Dramatisierung.

25. JULI 2013 SHARAYET. EINE LIEBE IN TEHERAN

Eine iranische Mittelschichtfamilie wird in diese Film durch das sexuelle Erwachen der Tochter und die gefährliche Obsession ihres Bruders herausgefordert.

Eintritt frei! Filmvorführungen finden auch bei Schlechtwetter statt. Anmeldung bitte telefonisch unter 01-589 80 423 oder per E-Mail elisabeth.gutenbrunner @ ega.or.at.

ega-Sommergartenkino "Liebe queerbeet"

In Kooperation mit SoHo und MiGay

Ort: 6., ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26,

Zeit: 11. und 18. Juli, 25. Juli 2013 ab 17.00 Uhr, Filmbeginn: 21.00 Uhr

www.ega.or.at

