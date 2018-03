ExpertInnen-Meinung gehört - Psychologengesetz 2013 mit wesentlichen Abänderungen beschlossen

Wien (OTS) - Die fachliche Kritik aus der angrenzenden Fachwelt hat ihre Wirkung gezeigt. In über 100 Stellungnahmen, die auf der Parlamentshomepage zu finden sind (www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00538/index.shtml), haben sich etwa 90 Prozent der an der Begutachtung beteiligten Personen, Institutionen und Berufsvertretungen - u. a. PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen, Ärztekammer, Arbeiterkammer, Patientenanwaltschaft, wissenschaftliche Gesellschaft für Psychologie - den wesentlichen Kritikpunkten angeschlossen.

Aufgrund der massiven Proteste wurde von den Gesundheitssprechern Dr. Erwin Rasinger/ÖVP und Dr.in Sabine Oberhauser/SPÖ während der Begutachtungsfrist Gespräche und Verhandlungen aufgenommen. Die Bedenken wurden letztlich gehört und in den nun vorliegenden Gesetzestext aufgenommen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf:

Tätigkeitsvorbehalte sind nun klar formuliert, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und MusiktherapeutInnen sind von den Tätigkeitsvorbehalten ausgenommen.

"Klinisch-psychologische Behandlung" wird nicht mehr als umfassende Krankenbehandlung, sondern als die Anwendung von klinisch-psychologischen Behandlungsmethoden, die fokussiert, ziel-und lösungsorientiert sind beschrieben. In den Erläuterungen wird -wenn auch leider nicht klarer als im Psychologengesetz 1990 -festgehalten, dass es sich um Expositions-Training, Skillstraining, Stressbewältigung u. ä. handelt.

Neben den wesentlichen Verbesserungen in der überarbeiteten Form bleibt aus der Sicht des ÖBVP ein Klärungs- und Verbesserungsbedarf z. B. im Bezug auf die Ausbildung und den Anwendungsbereich der klinisch-psychologischen Behandlung, der sich in seiner Dimension vermutlich erst im Zuge der Umsetzung herauskristallisieren wird. Es ist deshalb zu hoffen, dass sich - allenfalls in der nächsten Gesetzgebungsperiode und z. B. anlässlich der Novellierung des Psychotherapiegesetzes - die Gelegenheit ergeben wird, die Defizite des Gesetzes unter Einbeziehung der betroffenen PSY-Berufe zu beheben.

Die Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzbereichen ist eine Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit der PSY-Berufe. - Im Interesse ganz besonders jener Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden.

