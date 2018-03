PFOTENHILFE: Schluss mit dem Stierrennen in Pamplona

Tagelange grausame Hetzjagd endet jährlich mit getöteten Stieren

Wien (OTS) - Mehr als 800 Meter voll Stress, Schmerzen, Panik und dem Willen zum Überleben müssen die mit Elektro-Schocks gequälten Stiere in Pamplona, Spanien, beim jährlichen Stierrennen auf sich nehmen, um in ein Stadion voll von jubelnden Menschen zu gelangen. Was die verzweifelten Stiere jedoch nicht wissen können: Die begeisterten Zuschauer sind nicht da um ihnen zu helfen, sie haben das Schlimmste noch vor sich. Die Menge möchte sie so qualvoll und langsam wie möglich an ihren Stichwunden verenden sehen. Es ist die Tradition, die das Töten verherrlicht und es ist die Dummheit der Menschen, die dieses veraltete Treiben fortsetzt und unterstützt.

"Jährlich sterben in ganz Spanien zahlreiche Stiere aufgrund der Stierrennen, die in den meisten Regionen immer noch Brauchtum sind." sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein Pfotenhilfe. Ausnahmen sind nur Barcelona und die gesamte Region Katalonien, wo man scheinbar bemerkt hat, dass das Mittelalter bereits hinter uns liegt und es andere Möglichkeiten gibt, um sich zu amüsieren. Und obwohl sich jedes Jahr zahlreiche Menschen bei der grausamen Hetzjagd verletzen oder sogar getötet werden, findet die Euphorie kein Ende.

Auch im Tierheim Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich lebt ein Stier, der bald körperlich bereit wäre, um bei solch einem grausamen Spektakel hingerichtet zu werden. Doch Stier "Ferdinand", benannt nach dem Disney-Kurzfilm, "Ferdinand, der Stier" hat, anders als viele seiner Artgenossen, eine andere Zukunft vor sich. Während er sich Tag für Tag an der Natur erfreuen kann, wird seinen spanischen Kollegen Vaseline ins Auge geschmiert, um ihr Sehvermögen einzuschränken. "Während Ferdinand sich am gesamten Areal unseres großen Hofes bewegen darf, müssen andere Stiere wochenlang in einer winzigen Box verbringen, damit ihr Freiheitsdrang größer wird." berichtet Sonja Weinand. Falls das nicht hilft, gibt es natürlich noch die alt bewährten Elektro-Schocker.

Wer den süßen Kurzfilm "Ferdinand, der Stier" gesehen hat, weiß, dass Stiere friedliche Tiere sind. Ferdinand und alle anderen Stiere wollen nicht panisch durch enge Gassen laufen müssen, getrieben von den Stock- und Lanzenschlägen hunderter Schaulustiger. "Unsere Sensationsgier dürfen wir nicht auf Tiere übertragen, die sich nicht dagegen wehren können." betont Sonja Weinand.

Stierrennen und die anschließenden, für die Tiere meist tödlich endenden Stierkämpfe sind veraltet und gehören endlich in allen Teilen Spaniens verboten. "Diese Tiere haben genauso ein Recht auf Leben wie wir und wir sollten ihnen mit Respekt gegenübertreten und sie nicht misshandeln und quälen. Stier Ferdinand, der in der Pfotenhilfe Lochen nichts zu befürchten hat, lebt als Beispiel dafür, wie alle anderen Stiere auch leben sollten: In Freiheit und fern von unnötigem Leid und Schmerzen." so Weinand abschließend.

