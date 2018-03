FPÖ-Obermayr: Neuer EU Rekord - 19,3 Millionen Arbeitslose im Mai

Hohe Arbeitslosenrate ist weiteres Symptom für "Komapatient EU"

Wien (OTS) - Die tatsächliche Arbeitslosenrate wäre wesentlich höher, würde man all die hundert Euro-Arbeiter, Praktikanten, Kurse und statistischen Kosmetikmaßnahmen dazurechnen. "Es wird jeden Tag klarer", meint der freiheitliche Europaabgeordnete, Mag. Franz Obermayr, "ständige Erweiterung, unterschiedliche Wirtschaftspotentiale, verschiedene Sozial- und Lebensstandards, dazu eine einheitliche Notenbank-, Geld- und Währungspolitik, das kann nicht gut gehen. Immer mehr Staaten sind innerhalb der Eurozone ohne fremde Hilfe nicht überlebensfähig. 19,3 Millionen Arbeitslose stellen Brüssel ein katastrophales Zeugnis aus und sind nur ein weiteres Indiz für die missliche Lage Europas.

Im Februar versprachen die EU Arbeitsminister eine "Jobgarantie" für die 5,7 Millionen arbeitsloslosen jungen Europäer. Wie das funktionieren soll, blieb ihnen Brüssel schuldig. Anstatt den illegalen afrikanischen Billigarbeitern auf Südeuropäischen Obst und Gemüseplantagen, oder der Schwarzarbeiter aus Osteuropa am Bau? Wer weniger Arbeitslose haben will, gleichzeitig aber Betriebe zwingt, zu rationalisieren, um angesichts der vielen Auflagen, Vorschriften-viele davon stammen ja aus Brüssel - horrenden Steuern und Lohnnebenkosten, noch irgendwie überleben zu können, darf sich nicht wundern, dass Betriebe Leute entlassen oder nur mehr billig Arbeitskräfte einstellen. Für deren Nachschub sorgt Brüssel großzügig.

Eine europäische Wirtschaft die permanent unter Wettbewerbsdruck steht, gleichzeitig eine Kommission im Rücken hat, die in erster Linie die Interessen der USA oder internationalen Konzerne vertritt und Europa durch ständige Erweiterung und Zugangserleichterungen in ein Eldorado für Kriminelle und Wirtschaftsflüchtlinge verwandelt, wird immer mehr Arbeitslose bekommen. "Tatsache ist, die Europäer haben in Brüssel keine Lobby mehr. Ihre Interessen werden verraten. Das Denken und Handeln der EU kommt in erster Linie der Globalisierung, den Multikonzernen, den USA und den Zuwanderern zu gute. Von den Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten wird nur mehr verlangt, den Anordnungen aus Brüssel in untertänigstem Gehorsam Folge zu leisten", warnt Obermayr.

