Karlsplatz: Wolfsgeheul-Quiz und Raben-Film am Sonntag

Im "Kino unter Sternen" am 7. Juli: Grusel-Fragen (20.30 Uhr) und US-Streifen "The Raven" (21.30 Uhr), Eintritt gratis

Wien (OTS) - Das am Freitag, 28. Juni, eröffnete Freiluft-Kino "Kino unter Sternen" auf dem Karlsplatz zeigt bis Samstag, 20. Juli, allabendlich gute Filme. Neben dem Schwerpunkt "Richtung Zukunft -Aufbrüche und Versprechungen" (österreichische Filme über das Aufwachsen und Aufbegehren) widmet sich das beliebte Sommer-Kino der Welt der "Zwischenwesen" und konfrontiert das Publikum mit wundersamen Gestaltwandlern wie dem Wolfsmann und der Katzenfrau. Ein Tipp für Anhänger magischer Geschöpfe: Im Programmteil "Wolf Men -Unter Wolfsmenschen" wird am Sonntag, 7. Juli, der Film-Klassiker "The Raven" (US 1963, Regie: Roger Corman, Darsteller: Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff, u.a.) vorgeführt. Die Rückverwandlung eines alten Raben in den Magier Bedlo durch den Hexenmeister Craven und deren Duell mit dem Zauberer Dr. Scarabus ist absolut sehenswert. Ein Vorfilm ("Der Rabe", A 1951, 13 Minuten, Regie: Kurt Steinwendner, mit Leopold Rudolf, etc.) sowie ein schaurig-schönes "Wolfsgeheul-Quiz" stimmen die Besucher auf den Hauptfilm ein. Filmexperte Olaf Möller agiert als "Master Möller", stellt Fragen rund um Mysterien, Monster sowie andere unheilbringende Kreaturen und teilt Gewinne an Wissende aus. Beginn ist um 20.30 Uhr, "The Raven" läuft ab 21.30 Uhr. Der Eintritt in das "Open Air"-Kino am Karlsplatz ist gratis. Veranstalter ist der Verein "After Image Productions". Information: Telefon 585 23 24 25 bzw. E-Mail: office @ afterimage.at.

