FPÖ: Hübner: Keine Steuerprivilegien für die Mitarbeiter der Europäischen Agentur für IT-Großsysteme!

Regierungsparteien sägen an der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union

Wien (OTS) - Gegenstand der gestrigen Sitzung des Nationalrates war in den späten Abendstunden noch das "Abkommen mit der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen über den Sitz des Back-up-Systems der Agentur". Sitz der europäischen IT-Agentur ist Estlands Hauptstadt Tallinn (Reval); das "Back-up-System", welches das europäische IT-System im Fall eines Ausfalls sichern soll, ist seit Dezember des Vorjahres in St. Johann im Pongau ansässig. Das verhandlungsgegenständliche Abkommen sieht für die in Salzburg tätigen Mitarbeiter der Agentur eine Reihe von Privilegien -primär steuerlicher Natur - vor.

"Die FPÖ hat diesem Abkommen eine klare Absage erteilt. Zumal ich seit Jahren die anachronistischen Privilegien für Diplomaten kritisch hinterfrage, stehe ich erst recht der Bevorzugung von Mitarbeitern der Europäischen Union in Österreich ablehnend gegenüber", erklärt NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ, das Abstimmungsverhalten.

"Es ist absurd, dass die Vertreter der politischen Klasse einerseits gebetsmühlenartig vom 'Kampf gegen Steueroasen' schwadronieren und anderseits unverständliche Schlupflöcher für Mitarbeiter der EU in Österreich schaffen. Sogenannte Status-Mitarbeiter der Agentur sind nicht nur von allen Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung sondern auch von jeglicher Steuer auf ihre Gehälter, Entlohnungen und Zulagen befreit. Noch unverständlicher ist, dass diese Mitarbeiter für ihre neuen Privat-PKW nicht einmal NoVA und Umsatzsteuer entrichten müssen. Hier kann man nicht mit internationalen Verträgen und dem 'internationalen Standort Wien' argumentieren, da es sich um reine Privilegienwirtschaft innerhalb der EU handelt", so Hübner.

"Das Abkommen entspricht zwar dem, was weite Kreise von der Europäischen Union und der Bundesregierung erwarten, hingenommen werden darf es aber trotzdem nicht. Der österreichische Steuerzahler leistet enorme Beiträge für den Brüsseler Zentralismus, in das gescheiterte Währungsprojekt Euro-Zone darf er ebenso Milliarden in ein Fass ohne Boden pumpen. Als wäre das nicht genug, soll er das Leben von EU-Mitarbeitern in Österreich versüßen, während heimische Durchschnittsfamilien jeden Euro umdrehen müssen", so Hübner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at