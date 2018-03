ÖGKV reflektiert kritisch Beschlüsse des Gesundheitsressorts im Rahmen der letzten Nationalratssitzung

Gesetzliche Bestimmungen mit nachhaltiger Auswirkung für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe beschlossen

Wien (OTS) - In der letzten Plenarsitzung vor den Nationalratswahlen im kommenden Herbst wurden noch rasch zwei wichtige gesetzliche Bestimmungen betreffend den Gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege beschlossen. Als positiv ist die Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes hinsichtlich der Schulung und Anleitung von pflegenden Angehörigen durch diplomiertes Krankenpflegepersonal zu nennen.

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise Eltern von Kindern die an Diabetes erkrankt sind durch diplomiertes Krankenpflegepersonal zum Verabreichen der - per Ärztlicher Anordnung festgelegten -Insulinmenge, eingeschult werden. Ein Umstand, der einige ähnlich gelagerte Handlungen betrifft und bis dato in der Praxis zwar bereits durch das Pflegepersonal umgesetzt wurde, aber eigentlich in der gesetzlichen Grauzone war. Durch ihre Nähe zum Patienten und den pflegenden Angehörigen bedeutet diese Kompetenzerweiterung des Gesundheits- und Krankenpflegepersonals eine Verbesserung des Behandlungskomforts für die Betroffenen.

Gleichzeitig wurde um den Beschluss des Gesundheits-Berufe-Register-Gesetzes (GesBREG) und die damit verbundene Beauftragung der Arbeiterkammer mit der Errichtung des Berufsregisters in den letzten Wochen hart gerungen.

"Seit geraumer Zeit forderte der ÖGKV die gesetzlich verpflichtende Registrierung für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe. Dieses Register ist ein wichtiges Instrument für Steuerung und Planung im Gesundheitswesen, sowie für die Transparenz der Pflegeleistungen", meint Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes.

Das Vorhaben ein Berufsregister für alle "nichtärztlichen Gesundheitsberufe" errichten zu wollen, ist auch im Regierungsprogramm der laufenden Gesetzgebungsperiode festgeschrieben.

Darüber hinaus sind Bestimmungen der EU- Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der EU- Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung umzusetzen.

Dies betrifft im Wesentlichen die Ausstellung von Berufsausweisen und die Erteilung der Berufsberechtigung.

Der ÖGKV konnte sich mit der fachlich argumentierten Forderung, mit der Umsetzung des Berufsregisters eine unabhängige Stelle, wie beispielsweise die Gesellschaft Gesundheit Österreich/GÖG, zu beauftragen, nicht durchsetzen.

Allerdings konnte der ÖGKV in den langen, zähen Verhandlungen seine umfangreiche Fachexpertise und seinen Weitblick für die Nachhaltigkeit in den Versorgungssystemen verdeutlichen.

