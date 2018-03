(Wie) wirkt SOZIALWIRTSCHAFT?

Social Return on Investment und Sozialinvestitionen unterstreichen die Bedeutung der Gesundheits- und Sozialbranche beeindruckend

Wien (OTS) - "Sozialwirtschaft- Nutzen für die Gesellschaft" - die Fachkonferenz 2012 der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH- präsentierte Social Return on Investment (SROI) von Sozialen Dienstleistungen als vieldiskutierten Input aus Wissenschaft und Praxis. Das NPO Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien veröffentlichte kürzlich zwei Praxisstudien über die sozialen und wirtschaftlichen Wirkungen der mobilen Dienste in Wien und der staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen in Österreich. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Jeder in die Mobilen Dienste investierte Euro (2010:

178 Millionen) brachte finanzielle und soziale Wirkungen im Gegenwert von 3,70 Euro (2010 gesamt 660 Millionen). Bei den Schuldenberatungsstellen erhöht sich dieser Wert sogar noch: jeder investierte Euro (2011: 11 Millionen) zeigte finanzielle und soziale Wirkungen in der Höhe von 5,3 Euro (2011 gesamt 60 Millionen). Sozial-, Pflege- und Gesundheitsdienste werden nun in der öffentlichen Diskussion nicht mehr als Kostenfaktor dargestellt. Auch die beschäftigungspolitische Bedeutung als drittgrößter Arbeitgeber Österreichs mit weiter wachsenden Beschäftigungszahlen ist mittlerweile unumstritten. Die Nachfrage nach Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens im Wert von einer Million Euro schafft 17 Arbeitsplätze.

Die logische Konsequenz: die EU, namentlich der EU-Sozialkommisär, fordert 2013 die Nationalstaaten auf, in Soziale Dienstleistungen zu investieren. Damit sind besonders Bereiche der Sozialwirtschaft wie Pflege, Gesundheitsfürsorge, Arbeitsmarktintegration Rehabilitation und Kinderbetreuung gemeint. Trotzdem sind Förderungen von Bund und Ländern für diese Zukunftsbranche nach wie vor nicht gesichert!

Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH als starke Branchenvertretung widmet nun auch die Fachkonferenz 2013 dem Thema "(WIE) WIRKT SOZIALWIRTSCHAFT?".

Fachkonferenz 2013 der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (WIE) WIRKT SOZIALWIRTSCHAFT?

19.11.2013

Wien, Austria Center Vienna

Nähere Informationen folgen!

Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH- Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen vertritt mehr als 320 Mitgliedsorganisationen mit rund 50.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ist somit ein starker Verhandlungspartner für die Politik. Die Branchenvertretung verhandelt als Sozialpartner auf der Arbeitgeberseite den BAGS- Kollektivvertrag, der per Satzung für weitere 40.000 Beschäftigte in Österreich gültig ist. Lobbyingarbeit bei Bund und Ländern sowie die Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen sind weitere sozialpolitische Tätigkeiten. Mitglieder bekommen zusätzlich arbeitsrechtliche Beratung.

