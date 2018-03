BATS Chi-X Europe verzeichnet weiteres Wachstum in Spanien, neuer Rekord bei monatlichem Marktanteil, außerdem neuer Rekord in Finnland

(PRN) - -- 10,4 % für US-Dividendenpapiere

Kansas City, Missouri Und London (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) gab heute bekannt, dass BATS Chi-X Europe einen neuen monatlichen Rekord-Marktanteil von 14,4 %, einen neuen Tagesrekord von 19,5 % für den spanischen IBEX 35 sowie einen neuen monatlichen Rekord in Höhe von 28,6 % für den OMXH25 Index in Helsinki aufgestellt habe.

Zudem gab BATS Chi-X Europe einen Marktanteil von 26,7 % in Skandinavien bekannt. Damit ist der Juni der zweitbeste Monat in dieser Region in der Geschichte des Unternehmens. Für den dänischen OMXC20 und den schwedischen OMXS30 gibt BATS Chi-X Europe einen Marktanteil in Höhe von 25,4 % und 30,1 % bekannt, was den Monat ebenfalls zum zweitbesten Monat für diese beiden wichtigen Märkte macht.

Insgesamt verzeichnete BATS Chi-X Europe einen Marktanteil von 22,5 %, was dem Anteil des Monats Mai entspricht. Der durchschnittliche tägliche Nominalwert betrug im Juni 8,0 Milliarden Euro. Im Mai wurden 7,1 Milliarden Euro erzielt.

Bei US-Dividendenpapieren lag der BATS-Marktanteil im Juni bei 10,4 %, was ebenfalls den Daten vom Mai entspricht. Die BATS Options verzeichneten im Juni einen Marktanteil in Höhe von 3,8 %, ebenso wie im Mai.

"Unser stetiges Wachstum in Europa zeugt von dem Streben der Marktteilnehmer nach mehr Wettbewerb, und wir können unsere Position als größter Aktienhändler in Europa weiterhin aufrechterhalten", erklärte Joe Ratterman, Chief Executive von BATS Global Markets. "Sowohl in Europa als auch in den USA konzentrieren wir uns weiterhin auf nachhaltige und stets verbesserte Marktqualität für Hunderte Unternehmen, die jeden Tag über BATS Geschäfte machen."

Im Juni lag das branchenweite Handelsvolumen mit Dividendenpapieren in den USA bei 7,1 Milliarden Aktien, was im Vergleich zu den 6,4 Milliarden Aktien im Mai einen Anstieg darstellt. Damit war der Juni der beste Monat seit 2012. Auf den europäischen Wertpapiermärkten, die BATS Chi-X Europe abdeckt, lag der konsolidierte branchenweite Nominalwert der gehandelten Aktien im Monat Juni bei 35,6 Milliarden Euro, verglichen mit 32,0 Milliarden Euro im Mai.

Weitere Höhepunkte im Juni:

-- David Howson ist seit Juni neuer Chief Operating Officer bei BATS Chi-X Europe [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BCE_COO_FINAL.pdf] und untersteht dem CEO Mark Hemsley. Howson, ein angesehener und erfahrener Techniker, ist für die Beaufsichtigung des Bereichs Software-Engineering, Infrastruktur sowie für die operativen Abteilungen bei BATS Chi-X Europe verantwortlich. -- Im Juni verzeichnete der iShares MSCI India Index ETF (INDA), der auf dem ATS Exchange notiert ist, Einzahlungen von über 208 Millionen USD (bzw. 8,75 Millionen Aktien), was ihn laut Dow Jones in dem Monat unter den ersten 20 aller US-Aktien hinsichtlich der Einzahlungen platziert, einschließlich einzelner Aktien. Im Juni lag das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des INDA bei über 500.000 gehandelten Aktien. -- Im Laufe des Monats Juni belegte der BATS BZX Exchange laut den BATS-Statistiken zur Marktqualität [http://www.batstrading.com/market_data/quality/] Platz 1 oder 2 hinsichtlich der Handelsqualität von 358 der 500 Aktien, aus denen der S&P 500® Index besteht, gemessen an der effektiven Verteilung. Der BZX Exchange wies außerdem die niedrigste effektive Verteilung bei 11 der 25 höchsten börsengehandelten Produkten vor.

Zusammenfassung des Handelsvolumens und Marktanteils im Juni 2013

US-Dividendenpapiere Juni 2013 Gesamte Branche - konsolidiertes Handelsvolumen im 7,1 Milliarden täglichen Durchschnitt Aktien BATS-Börsen (BZX und BYX Exchange) - gemeinsamer Marktanteil 10,4 % BATS-Börsen (BZX und BYX Exchange) - gemeinsames 739,1 Millionen Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt Aktien US-Aktienoptionen BATS Options -gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 3,8 % BATS Options - gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 669.966 Verträge Europäische Dividendenpapiere Europaweit konsolidiertes Handelsvolumen(1) - durchschnittlicher Nominalwert pro Tag EUR35,6 Milliarden BATS Chi-X Europe - gesamteuropäischer Marktanteil 22,5 % BATS Chi-X Europe - durchschnittlicher Nominalwert der gehandelten Aktien EUR160,4 Milliarden BATS Chi-X Europe - durchschnittlicher Nominalwert pro Tag EUR8,0 Milliarden

Auf Basis der Marktabdeckung von BATS Chi-X Europe, 1 abrufbar unter www.batstrading.co.uk

Handelsvolumen- und Marktanteilsstatistik nach Markt -US-Dividendenpapiere, US-Aktienoptionen, europäische Dividendenpapiere

Eine vollständige Übersicht des Handelsvolumens und Marktanteils für jeden einzelnen Markt im Monat Mai ist unten aufgeführt. Besuchen Sie die folgende Website, um die US-amerikanischen und europäischen Marktanteile aller großen Handelsbörsen und sonstiger Märkte einzusehen: http://www.bats.com/markets

US-Dividendenpapiere (Die BATS- Börsen) Juni 2013 Juni 2012 Die BATS-Börsen (BZX und BYX (In Millionen, mit Ausnahme von zusammengefasst) Prozentwerten, Restposten sind in Volumenangaben und Nominalwerten nicht enthalten) Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 739,1 789,7 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien $565.372,9 $536.117,3 Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 10,4 % 11,5 % Tape A 8,9 % 10,4 % Tape B 14,4 % 14,3 % Tape C 10,1 % 12,0 % Handelsvolumen nach Börse: -------------------------- BZX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 607,7 587,3 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien $472.153,5 $422.413,3 Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 8,5 % 8,5 % Tape A 7,2 % 7,3 % Tape B 12,0 % 11,7 % Tape C 8,4 % 9,1 % BYX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 131,4 202,4 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien $93.219,4 $113.704,0 Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 1,8 % 2,9 % Tape A 1,7 % 3,1 % Tape B 2,4 % 2,6 % Tape C 1,7 % 2,9 % BATS 1000 Index 18.030,56 15.307,47 (ein breiter gefasster Benchmark des US-Markts für (Börsenschluss (Börsenschluss Dividendenpapiere) 28.06.13) 30.06.13)

US-Aktienoptionen (BATS Options) Juni 2013 Juni 2012 Verträge Marktanteil Verträge Marktanteil Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 669.966 3,8 % 536.990 3,5 % Europäische Dividendenpapiere(2) (BATS Chi- X Europe) Juni 2013 Juni 2012 (In Millionen, mit Ausnahme von Prozentwerten) Nominalwert gesamt EUR160.355,4 EUR167.913,1 Nominalwert im täglichen Durchschnitt EUR8.017,8 EUR7.995,9 Angezeigter Nominalwert im täglichen Durchschnitt EUR7.388,6 EUR7.616,2 Nicht angezeigter Nominalwert(3) im täglichen Durchschnitt EUR629,2 EUR379,7 Gesamteuropäischer Marktanteil 22,5 % 24,5 %

Marktanteil nach Markt (im Berichtszeitraum): -------------------------- Juni 2013 Juni 2012 Börse London gesamt 26,1 % 30,5 % FTSE 100-Aktien 29,7 % 33,9 % FTSE 250-Aktien 19,5 % 26,2 % Börse Paris gesamt 20,6 % 23,8 % CAC 40-Aktien 22,1 % 24,9 % CAC Next20-Aktien 16,9 % 24,0 % Börse Frankfurt gesamt 25,5 % 26,4 % DAX 30-Aktien 27,5 % 27,6 % MDAX-Aktien 21,8 % 28,7 % Börse Amsterdam gesamt 20,1 % 26,4 % AEX-Aktien 20,7 % 27,0 % AMX-Aktien 16,5 % 21,4 % Börse Brüssel gesamt 22,0 % 20,9 % BEL-20-Aktien 22,9 % 22,0 % Börse Mailand gesamt 12.9 % 14,5 % FTSE-MIB-Aktien 13,6 % 15,2 % Börse Zürich gesamt 21,6 % 23,8 % SMI-Aktien 23,3 % 25,2 % SMIM-Aktien 16,7 % 16,3 % Skandinavische Börsen gesamt 26,7 % 25,2 % Helsinki OMXH25-Aktien 28,6 % 26,2 % Stockholm OMXS30-Aktien 30,1 % 29,5 % Kopenhagen OMXC20-Aktien 25,4 % 21,3 % Oslo OBX-Aktien 20,6 % 19,5 % Börse Wien gesamt 13,2 % 16,4 % ATX-Aktien 13,6 % 16,6 % Börse Lissabon gesamt 11,2 % 14,2 % PSI-20-Aktien 11,3 % 14,4 % Börse Dublin gesamt 4,9 % 3,8 % ISEQ-20-Aktien 4,9 % 3,8 % Börse Madrid gesamt 14,0 % 5,2 % IBEX-35-Aktien 14,4 % 5,2 % Bedeutende Indizes 22,5 % 21,8 % EUROSTOXX-50-Aktien

Entspricht konsolidierten Werten aus offenen und geschlossenen Büchern der BATS Europe (BXE) und Chi-X Europe (CXE), sofern nichts anderes 2 vermerkt ist. 3 Auf der BXE und CXE nicht angezeigte Orderbücher.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc.

BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den USA und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, den BATS BZX Exchange und den BYX Exchange; BATS Options, US-Markt für Aktienoptionen, sowie den BATS 1000 Index, einen innovativen Benchmark des für Dividendenpapiere. Der BATS BZX Exchange ist ein Handelspatz für Primärkotierungen für börsengehandelte Produkte und Austauschort von 19 börsengehandelten Fonds. In Europa bietet BATS Chi-X Europe, ein "Recognised Investment Exchange" und nach Marktanteil und Handelsvolumen die größte Wertpapierbörse in ganz Europa, Handel mit mehr 1.800 der liquidesten Aktien in über 25 Indizes und auf 15 großen europäischen Märkten an. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf www.bats.com.

