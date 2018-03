MinePro: Smart Mining Russia and CIS - 3 Streams, 2 Tage, 1 Bergbaukonferenz - das sollten Sie nicht verpassen!

Moskau (ots/PRNewswire) - MinePro: Smart Mining Russia and CIS ist keine gewöhnliche Konferenz! Vom dreifach gestreamten Programm bis zum exklusiven MinePro Boardroom - diese Konferenz bietet den Teilnehmern eine massgeschneiderte und innovative Atmosphäre, bei der sie die Top-Führungskräfte der Branche treffen können.

Nach dem grossen Erfolg von Bergbau-Veranstaltungen in Australien, Brasilien und Südafrika hat Mining IQ mit Branchenexperten zusammengearbeitet, um eine Konferenz zu schaffen, die ihnen eine einzigartige Erfahrung ermöglicht, da sich die Tagesordnung auf die Themen beschränkt, die für Sie und Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.

Zu den bereits bestätigten Vortragenden gehören:

Artem Voronchihin, Finanzkontrolle, Norilsk Nickel

Vladimir Bezzubov, Leiter der Abteilung Beschaffung, Uralkali

Igor Epshtein, Leiter der Abteilung Bergbau und Technik, POLYMETAL

Peter Kushnarev, Leiter der Abteilung Ressourcenschätzung, Polyus Gold

Tatiana Alieva, Doktor der Ökonomie, Leitende Forscherin, Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences

Konstantin Golosenko, Vorstandsvorsitzender, SIBPLAZ Russian Interbranch Holding

Peter Opanasenko, Stellvertretender Technischer Direktor, JSC SUEK

Mit interaktiven Formaten und über 7 Stunden an Netzwerkmöglichkeiten bietet diese Konferenz Gruppendiskussionen, Fallstudien zu Abbaugebieten, Workshops und Präsentationen von Branchenexperten zu den dringendsten Fragen in der Bergbaubranche im Jahr 2013.

Bei diesem Event, mit dem dreifach gestreamten Programm, werden die grössten Herausforderungen der Unternehmen in der Bergbaubranche besprochen. Mit über 20 Fallstudien erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Betrieb zu beschleunigen und zu bewerten. Sie erhalten Strategien für:

Erfolgreiche Investitionen und Finanzierung von Projekten , um zukünftiges Wachstum und Entwicklungspläne zu verwalten

Die Bergbauproduktion zu verbessern und bestehenden Abbaugebiete effektiv zu verwalten

Die Anwendung von Prüfsystemen für Ausrüstung, um die Lebensdauer von Maschinen zu verwalten und für den Bedarf nach einer Automatisierung und Optimierung der Beschaffung

Stellen Sie sicher, dass sie diese einzigartige Bergbaukonferenz nicht verpassen. Registrieren Sie sich für: MinePro: Smart Mining Russia & CIS und planen Sie noch heute Ihr Programm!

Das vollständige Programm, Veranstaltungsdetails und das Registrierungsformular erhalten Sie unter http://www.mineprorussia.com/PRG, per Anruf der Telefonnummer +44(0)20-7036-1300 oder per E-Mail an enquire @ iqpc.co.uk.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner für die Medien: Marina Belaya,

+44(0)20-7368-9506, Marina.Belaya @ iqpc.co.uk oder besuchen Sie:

http://www.mineprorussia.com/PRG. Die Presse ist bei diesem wichtigen

Branchenforum herzlich willkommen. Falls Sie einen kostenfreien

Presseausweis wünschen, senden Sie eine E-Mail an Marina Belaya an

die

Adresse Marina.Belaya @ iqpc.co.uk