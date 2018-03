TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 4. Juli 2013 von Mario Zenhäusern "Unwürdiges Schauspiel"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Der Streit um die Vignettenpflicht bei Kufstein stellt Tirols Nationalratsabgeordneten ein schlechtes Zeugnis aus: Statt gemeinsam auf eine gütliche Lösung hinzuarbeiten, liefern sie sich taktische Scheingefechte.

Das Hickhack rund um die Vignettenkontrollen auf der Inntalautobahn zwischen der Staatsgrenze und der Ausfahrt Kufstein-Süd ist ein unwürdiges Schauspiel. Seit der Einführung der Mautpflicht auf Österreichs Straßen sind die 5,7 Kilometer im Tiroler Unterland ein Zankapfel der Sonderklasse. Mit schöner Regelmäßigkeit forderten die Straßenerhalter - im aktuellen Fall ist das die Asfinag - die Herstellung des gesetzmäßigen Zustands. Und der sieht bekanntlich die Mautpflicht auf allen österreichischen Autobahnen vor. Nach ebenso regelmäßigen wütenden Protesten der Betroffenen einigten sich die Verantwortlichen dann immer auf einen typisch österreichischen Kompromiss: Die Vignettenpflicht gilt zwar in ganz Öster reich, nur wird sie in Kufstein nicht kontrolliert und damit auch nicht exekutiert.

Diese an sich gute Lösung ist nun ernsthaft in Gefahr. Verkehrsministerin Doris Bures scheint nicht gewillt, die Tiroler Proteste zu berücksichtigen und die Asfinag anzuweisen, auf die ab 1. Dezember 2013 geplante Einführung von Vignettenkontrollen zu verzichten.

In ihrer sturen Haltung geradezu be stärkt wird Bures von den Tiroler National ratsabgeordneten. Die liefern sich taktische Scheingefechte und werfen sich gegenseitig Unfähigkeit und Untätigkeit vor, statt gemeinsam gegen die umstrittene Maßnahme vorzugehen. Die einen treiben die Regierungsparteien mit Entschließungs- und Fristsetzungsanträgen vor sich her, die anderen verschanzen sich hinter parlamentarischen Grundregeln und stimmen gegen Forderungen, die sie eigentlich mittragen. Mittragen müssten, wenn sie halten würden, was sie im Wahlkampf versprochen haben: sich für die Interessen der Bevölkerung einzusetzen.

Die nahezu kategorische Ablehnung von Anträgen der Opposition durch die Regierungsmehrheit ist übrigens nicht auf SPÖ und ÖVP beschränkt. Das Problem ist vielmehr ein systemimmanentes und lässt sich auf zwei Sätze reduzieren: "Wo kommen wir denn hin, wenn jetzt schon Oppositionsanträge umgesetzt werden. Regieren tun wir uns schon noch selber!"

Zweimal ist es bisher gelungen, den jeweiligen Verkehrsministern Kompromisse abzuringen: Rudolf Edlinger und zuletzt Werner Faymann wollten den Vignettenkonflikt nicht auf dem Rücken der Kufsteiner Bevölkerung austragen. Der Druck auf Doris Bures ist noch nicht groß genug, um auch sie umzustimmen. Dazu bräuchte es Politiker, die stichhaltige Argumente auf den Tisch legen und sich mehr der Sache bzw. der Bevölkerung verpflichtet fühlen als der Partei.

