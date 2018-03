FPÖ: Kitzmüller: Kroatische Regierung soll an Aufklärung von Geheimdienstmorden mitwirken

Opfer auch auf österreichischem und deutschem Staatsgebiet

Wien (OTS) - Anlässlich des EU-Beitritts der Republik Kroatien mit 1. Juli wirft die freiheitliche Vertriebenensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller eine bereits seit langem bestehende Problematik auf: "Der jugoslawische Geheimdienst UDBA und dessen Unterorganisationen haben nach 1945 und bis zum Zerfall Jugoslawiens Mordanschläge gegen vor allem kroatische und slowenische Dissidenten und Emigranten in Österreich und Deutschland verübt." Die damals Verantwortlichen halten sich heute teilweise sogar in Österreich und Deutschland auf.

Kitzmüller hat nun parlamentarische Anfragen an die Innen- und Justizministerin dazu gestellt: "Die FPÖ will von BMI und BMJ wissen, ob und welche Ermittlungsergebnisse gegen den damaligen UDBA-Chef Josip Perkovic und die UDBA vorliegen." Da auch in Österreich kroatische und slowenische Emigranten wie etwa das Vorstandsmitglied des "Bleiburger Ehrenzugs" Nikola Martinovic durch Handlanger der UDBA ermordet wurden, fordert Kitzmüller nun endlich eine Offenlegung aller Fakten ein. Die Organisation "Bleiburger Ehrenzugs" pflegt die Erinnerung an das Massaker am Bleiburger Feld.

"Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Teilnahme an den Beitrittsfeierlichkeiten Kroatiens zur EU in Zagreb/Agram aus diesem Grund nicht teilgenommen. Die kroatische Regierung ist hier gefordert, an der Aufklärung dieser Geheimdienstmorde mitzuwirken. Die Aufarbeitung der Vergangenheit in der Republik Serbien könnte hier als gutes Beispiel dienen", so Kitzmüller.

