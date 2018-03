Neues Volksblatt: "Gut investiert" (von Christian Haubner)

Ausgabe vom 4. Juli 2013

Linz (OTS) - Die Errichtung einer Medizin-Fakultät in Linz ist zweifellos ein Projekt der Superlative. Das gilt in Bezug auf die Größe ebenso wie auf die Geschwindigkeit, mit der das oberösterreichische Verhandlungsteam das Vorhaben vorangetrieben hat. Die dabei an den Tag gelegte Expertise und Hartnäckigkeit sind mit Sicherheit herausragende Qualitäten, die die Protagonisten im Land ob der Enns kennzeichnen.

Richtungsweisend - und conditio sine qua non für die Realisierung -ist auch die gemeinschaftlicher Form der Finanzierung, zu der Land und Gemeinden ganz wesentlich beitragen. Dabei zeigt sich eine weitere Qualität - nämliche jene der oberösterreichischen Finanzplanung. Denn an einem derartigen Megaprojekt kann sich nur beteiligen, wer es sich auch leisten kann. Und die nötige Liquidität ist in Oberösterreich gegeben, weil hierzulande vernünftiges und vorausschauendes Haushalten angesagt ist. Allein die Tatsache, dass die Einsparungen durch die Spitalsreform den geplanten Beitrag von Land und Gemeinden zur Medizin-Fakultät um ein Zehnfaches übersteigen, untermauert dies eindrucksvoll.

Das Geld ist jedenfalls gut investiert. Denn man darf erwarten, dass eine Medizin-Fakultät die Wirtschaft weiter gehörig ankurbelt. Immerhin ist die Medizin in unserer Gesellschaft eines der wesentlichen Zukunftsfelder. Medizintechnik, Biochemie und Co. bringen daher zusätzliche Jobs und Wertschöpfung.

