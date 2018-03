Stronach/Hagen: Kritik an oberflächlichen Anfragebeantwortungen

Wien (OTS) - Kritik an der gelegentlich oberflächlichen Beantwortung von Anfrage äußerte Team Stronach Mandatar Christoph Hagen in einer Anfragebesprechung. "Ich erwarte mir eine vernünftige Antwort, wenn ich eine vernünftige Frage stelle", so Hagen. Speziell Ministerin Mikl-Leitner und Minister Berlakovich seien sehr säumig gewesen.

Zwei Monate hatte Berlakovich Zeit, um konkret die Luftwerte zu liefern, die die Grundlage für den aktivierten "Lufthunderter" an zwei Tagen - Tagen mit Dauerregen - geliefert hatten. Die Auskunft von Berlakovich sei nicht ausreichend gewesen, kritisierte Hagen und erinnerte, dass auch für Autofahrer die korrekte Vorgangsweise nicht nachvollziehbar sei - angesichts der doppelten Strafhöhe im Vergleich zum "normalen" Schnellfahren.

Kritik übte Hagen auch an einer Anfragebeantwortung durch Mikl-Leitner zu einem möglichen Verkehrsverstoß von Staatssekretär Kurz: "Es gab keine verwendbaren Antworten von Mikl-Leitner.

So geht man mit dem Appellationsrecht der Abgeordneten nicht um!", erklärte Hagen.

