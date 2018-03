Nationalrat - Muchitsch appelliert an Alpine-Auftraggeber: "Die Beschäftigten wollen arbeiten, nicht warten!"

Baukonjunkturpaket der Bundesregierung garantiert Arbeitsplätze

Wien (OTS/SK) - Bezugnehmend auf die Beschäftigtensituation der Alpine hat der SPÖ-Abgeordnete Josef Muchitsch heute, Mittwoch, im Nationalrat all jenen gedankt, die in den letzten fünf Tagen intensiv gearbeitet haben, um bis kommenden Freitag insgesamt 33 Betriebsversammlungen durchzuführen. Den verbalen Attacken gegen Gewerkschaften aus den Oppositionsreihen hält Muchitsch entgegen:

"Die Gewerkschaften sind überall dort Stabilisatoren, wo es um sozialen Frieden geht. Die Wirtschaft braucht Gewerkschaften, weil sie offen und sachlich in Diskussionen gehen." Das Baukonjunkturpaket sei nicht geschaffen worden, um die Alpine zu retten, sondern damit nach der Abwicklung der Alpine-Baustellen die jetzt Betroffenen auch in Zukunft in der Bauwirtschaft Jobs finden. "Daher danke ich der Bundesregierung für dieses Paket", betonte Muchitsch. ****

In den vergangenen Tagen waren insgesamt 400 Betriebsräte, Gewerkschaftssekretäre und Beschäftigte der Arbeiterkammern unterwegs und werden 95 Prozent aller offenen Ansprüche an Lohn- und Gehaltsforderungen aufnehmen. Jene Betroffene, die bisher nicht erfasst wurden, werden laut Muchitsch in den nächsten Tagen persönlich kontaktiert. "Es war ein tolles Zusammenspiel, das nur deshalb gelungen ist, weil es Gewerkschaften gibt, weil es eine Bundesregierung gibt, die im Hintergrund aktiv unterstützt und weil es einen Masseverwalter gibt, der über seine Grenzen geht", so Muchitsch.

Eine Zusammenarbeit wie diese sei es, die eine bestmögliche Bewältigung der Situation ermögliche. Die Betriebsversammlungen sollen auch dazu genutzt werden, diejenigen, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind, zu motivieren, Mitglieder zu werden.

Muchitsch nützt den Moment, um auch einen Appell an alle Auftraggeber in Österreich zu richten. "Alle Auftraggeber haben die Möglichkeit, den Auftrag zu gleichen Konditionen weiterzugeben. Dazu zählt auch die öffentliche Hand. Es braucht Mut, jetzt so zu handeln wie es der Masseverwalter vorschlägt und nicht länger abzuwarten. Die Beschäftigten wollen arbeiten, nicht warten!"

Weiters bedankt sich Muchitsch bei den ÖBB und bei Bundesministerin Doris Bures, die ein Auffangnetz speziell für Lehrlinge geschaffen haben. "Es werden unter Umständen gar nicht alle 70 Lehrlinge das Angebot nutzen müssen, da es täglich zu neuen Entscheidungen für eine Aufnahme kommt. Wie beispielsweise gestern bei den Firmen Bohr und Hinteregg, die 14 und 10 Lehrlinge aufnehmen werden." Ziel ist es, so Muchitsch, dass jeder Lehrling seine Lehre fertig machen und seine Lehrabschlussprüfung ablegen könne und genau das werde man auch schaffen. (Schluss) kg

