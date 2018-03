WirtschaftsBlatt-Leitartikel: KMU stecken in der Zwickmühle - von Christian Kreuzer

Bei der Finanzierung sind die KMU weiter von den Banken abhängig

Wien (OTS) - In Wahlkämpfen wird immer viel versprochen, was nach der Wahl dann schnell in einer Schublade verschwindet. So könnte es auch der Idee einer Wiederbelebung des Mittelstandsfonds ergehen, die jetzt wieder von Politikern als Ausweg zur Finanzierung kleinerer und mittlerer Unternehmen propagiert wird. Die Versuche in der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, dass die Kapitalmarktfähigkeit von KMU nicht einfach umzusetzen ist. Zum einen haben Investoren wenig Interesse gezeigt, sich an einem Fonds zu beteiligen, wo mehrere Anleihen von Betrieben zusammengefasst werden. Zum anderen gab es auch vonseiten der KMU wenig Nachfrage. Das ist auch verständlich, weil für viele Betriebe die Öffnung hin zum Kapitalmarkt einer innerbetrieblichen Revolution gleichkommt. Mehr Transparenz und mehr Öffentlichkeit sind nicht für jedes KMU leicht zu bewerkstelligen.

Das bedeutet aber, dass die KMU in Finanzierungsfragen weiterhin gänzlich von den Banken abhängig sind. Die Kreditinstitute beteuern zwar, den Mittelstand auch in schwierigen Zeiten unterstützen zu wollen. Doch Fakt ist, dass es insbesondere für kleinere Unternehmen immer schwieriger wird, Kredite zu bekommen. In einer aktuellen Umfrage der Nationalbank beklagen diese, dass die Banken immer mehr Sicherheiten verlangen, wenn sie überhaupt zu einer Finanzierung bereit sind. Und in den nächsten Jahren wird sich die Situation weiter verschärfen, denn die neuen Vorschriften für Banken werden den Appetit zur Kreditvergabe nicht maßgeblich steigern.

Die KMU stecken also in einer Zwickmühle, wollen sie etwa Kapazitätsausweitungen mittels Krediten finanzieren. Manche hoffen nun, ihre Investitionen über das sogenannte Crowdfunding zu stemmen. Doch die Erwartung, die Finanzierungslücke des Mittelstandes könnte damit gefüllt werden, ist eine Illusion. Dieses Modell ist sicher geeignet, Internet-Start-ups zu finanzieren, doch alteingesessene Betriebe werden mit diesem Instrument eine ähnliche Freude haben wie bei der Öffnung für den Kapitalmarkt. Was diesen KMU bleibt, ist, die Eigenkapitalquote kontinuierlich zu erhöhen. Denn nur auf diesem Weg können sie sich einen Verhandlungsspielraum gegenüber den Banken erwirtschaften. Wer hohe Bonität besitzt, hat die besseren Karten.

