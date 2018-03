Beautiful China 2013: Erstmals Kunst für einen guten Zweck unter dem Motto "Eindrücke aus Lushan"

Lushan, China (ots/PRNewswire) - "Schönes Lushan, freundliches Lushan" - Vor Kurzem fand in Lushan unter dem Motto "Eindrücke aus Lushan" die erste Kunstbörse für einen guten Zweck statt. Ziel der Veranstaltung war es, die landschaftliche Schönheit dieser bekannten Urlaubsregion durch zahlreiche künstlerische Darstellungen bekannter zu machen. Damit sollen interessierte Touristen von überall auf der Welt eingeladen werden, diese ganz besondere Region zu erkunden und die chinesischen Traditionen kennenzulernen, die ihre lange Geschichte mitgeschrieben haben: "Bei einer Katastrophe kommt die Hilfe von allen Seiten."

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130703/CN41762)



Bereits zwei Tage vor der Veranstaltung hatten sich 3.000 Touristen und Kunstliebhaber in Lushan versammelt. Am letzten Tag der Veranstaltung hatten sich mehr als 600 Kunstliebhaber auf die Reise dorthin gemacht, darunter Studenten von Hochschulen und Universitäten sowie Schüler von Grundschulen und weiterführenden Schulen aus ganz China. Unter den Schülern waren auch viele Kinder aus Waisenhäusern sowie die Söhne und Töchter von Arbeitern aus der Provinz Sichuan, die in der Stadt Jiujiang arbeiten. Mit großer Begeisterung und Kunstfertigkeit schufen auch sie ihre eignen Darstellungen der atemberaubenden Landschaft in dieser Region. Diese flossen anschließend in den Wohltätigkeitsverkauf mit ein, den sie gemeinsam mit Arbeitern der Gesellschaft des Roten Kreuzes der Stadt Jiujiang organisiert hatten. Alle Einkünfte daraus gingen als Spenden an die Einwohner von Ya'an, der Region, die kürzlich von einem Erdbeben betroffen war, damit diese ihre Häuser wieder aufbauen können. An der Veranstaltung nahmen auch viele Touristen teil.

Xianni Li aus der fünften Klasse der Jiujiang Binxing Grundschule meldete sich sofort begeistert für die Veranstaltung an, als sie in einer Ankündigung davon erfuhr. Ihre Eltern arbeiten zwar in Jiujiang, ihre Großeltern leben jedoch noch immer in Sichuan. Sie erzählt: "Wir müssen den Menschen, die unter dem Erdbeben zu leiden hatten, unsere Liebe zeigen. Ich hoffe, die wenige Hilfe, die wir ihnen geben können, ermöglicht den Menschen dort ein gutes und gesundes Leben." Die anwesenden Touristen überboten sich gegenseitig, um eines der von den Schülern und Studenten geschaffenen Kunstwerke oder eines der T-Shirts mit handgemalten Bildern zu erwerben. Einige Touristen kauften sogar bis zu sechs T-Shirts. Sie meinten: "Die Landschaft, die Menschen und die von Herzen kommenden Emotionen sind das Wundervolle an Lushan. Lushan ist schön, und die Menschen, die hier leben, sind freundlich."

Kontakt:

Jingwei Yan Tel.: 150-7928-8180 E-Mail:

502748342 @ qq.com