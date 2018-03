Beispiellose weltweite Anerkennung: Oberoi Hotels & Resorts zur besten Hotelmarke der Welt gewählt

Neu-delhi (ots/PRNewswire) - Die Oberoi Hotels & Resorts wurden im Rahmen der World's Best Awards 2013 von Travel + Leisure zur besten Hotelmarke der Welt gewählt.

Das Ranking basiert auf einer Leserumfrage des Magazins. Die World's Best Awards von Travel + Leisure zählen zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der internationalen Reisebranche, da hier die Leserschaft über herausragende Leistungen im Reise- und Gastgewerbe entscheidet.

Herr P.R.S. Oberoi, geschäftsführender Vorsitzender von The Oberoi Group, erklärte: "Ich bin sehr stolz, dass die Oberoi Hotels & Resorts zur besten Hotelmarke der Welt gewählt worden sind. Unsere Gäste haben uns die höchste Bewertung gegeben, weil wir unsere Hotels mit grosser Sorgfalt errichtet und instand gehalten haben und unsere Mitarbeiter die Erwartungen der Gäste sogar übertreffen konnten. Die aussergewöhnliche Ranglistenplatzierung belegt, dass wir über exzellente Hotels und die besten Mitarbeiter im gesamten Gastgewerbe verfügen."

Informationen zu Oberoi Hotels & Resorts

Oberoi Hotels & Resorts sind in der ganzen Welt dafür bekannt, die richtige Mischung aus Service, Luxus und stiller Effizienz zu bieten. Die im internationalen Raum für Exzellenz in jeder Hinsicht und beispiellosen Gästeservice bekannten Oberoi Hotels & Resorts haben unzählige Preise und Auszeichnungen erhalten.

Eine Besonderheit der zur Gruppe gehörenden Hotels ist das äusserst motivierte und bestens ausgebildete Personal, das aussergewöhnlich aufmerksamen, persönlichen und herzlichen Service bietet. Die Luxushotels der Gruppe geniessen unter Hotels aus aller Welt den Ruf, im Servicebereich immer wieder neue Massstäbe in Sachen Luxus und Exzellenz zu setzen.

Informationen zu den World's Best Awards 2013 von Travel + Leisure

Die vollständige Liste sowie Angaben zur Umfragemethodik und nähere Einzelheiten finden Sie auf http://www.travelandleisure.com/traveland leisure_worlds_best_2013_methodology.pdf

Informationen zu Travel + Leisure

Mit einer ganz eigenen Mischung aus klugen Ratschlägen, eindrücklicher Fotografie, Expertenberichten und preisgekrönter Berichterstattung in den Bereichen Hotels, Verpflegung, Design, Stil, Kultur und Trends bietet Travel + Leisure, die einflussreichste Reisemarke der Welt, umfassendes Insiderwissen über Reiseziele aus aller Welt. Travel + Leisure(R) bietet News, Entdeckungen und Meinungen, die Lesern und Nutzern das Reisen erleichtern. Mit seinem Printportfolio, das aus dem US-amerikanischen Flaggschiff sowie fünf internationalen Ausgaben in Mexiko, der Türkei, China, Indien/Südasien und Südostasien besteht, erreicht Travel + Leisure mehr als 5 Millionen Leser weltweit. Die US-Ausgabe von T+L, eine seit 1971 erhältliche Publikation von American Express Publishing, ist auch für iPad(R), NOOK Color(TM) und Kindle Fire(TM) verfügbar. Travel + Leisure betreibt zudem die massgebliche Website TravelandLeisure.com und verfügt über zahlreiche Anhänger in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Foursquare und Foodspotting. Ebenfalls zur Marke T+L zählen Newsletter, Clubs, eine Buchreihe, Einzelhandelsgeschäfte und Medienkooperationen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an: Silki Nanda Leiterin der Unternehmenskommunikation The Oberoi Group Telefon: +91-11-2389-0505 E-Mail: silki.nanda @ oberoigroup.com Khushi Khanna Weber Shandwick Telefon: +91-11-2389-0505 E-Mail: corp.comm @ oberoigroup.com