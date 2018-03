Laut IATA-Bewertung bietet die Tankstation Yenisei am Flughafen in Krasnojarsk den qualitativ hochwertigsten Flugbenzin-Betankungsservice

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Aus den Ergebnissen einer Prüfung der International Air Transport Association (IATA) geht hervor, dass die von Gazpromneft-Aero und LUKOIL-AERO gemeinsam betriebene Tankanlage Yenisei am Flughafen Jemeljanowo (Krasnojarsk) bei der Betankung von Luftfahrzeugen aller Art den qualitativ hochwertigsten Flugbenzin-Betankungsservice bietet.

Die Prüfung der Yenisei Tankanlage in Jemeljanowo fand zum ersten Mal statt. Der Prüfungsausschuss bestand aus Vertretern der Fluggesellschaft Lufthansa. Die Experten stellten in der Tankstation eine hohe Betriebs- und Umweltsicherheit fest, wobei die betrieblichen Abläufe den besten internationalen Serviceverfahren zur Treibstoffbetankung entsprachen.

Vladimir Egorov, Generaldirektor von Gazpromneft-Aero, merkte an:

"Neben der Tankstation in Krasnojarsk bieten sechs weitere Tankanlagen von Gazpromneft-Aero laut IATA-Bewertung den qualitativ hochwertigsten Flugbenzin-Betankungsservice.

Hinblick auf die betrieblichen Abläufe befolgen wir die besten Verfahrensweisen der Welt, was eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung von Kooperationen mit den grössten russischen und ausländischen Fluggesellschaften ist. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auszudehnen und weiterhin qualitativ hochwertigen Treibstoff und entsprechende Dienstleistungen anzubieten."

"Die Tankstation Yenisei trägt zur Entwicklung der Betankungsinfrastruktur des Flughafens bei und wird von den grössten internationalen Fluggesellschaften zu Betankung genutzt. Die Testbetankung eines Lufthansa-Flugzeugs verlief reibungslos. Die Prüfung hat gezeigt, dass das Unternehmen internationale Normen zum betrieblichen Umgang mit Treibstoff umgesetzt hat und folglich ein Höchstmass an Betriebssicherheit bei der Betankung gewährleistet", so der IATA-Inspektor für Treibstoffqualität Peter Westphal.

Gazpromneft - Aero ist eine Tochtergesellschaft von Gazprom Neft. Seit dem 1. Januar 2008 ist das Unternehmen in den Bereichen Flugzeugbetankung und Flugzeug-Innenservice aktiv. Seit Dezember 2008 ist Gazpromneft - Aero ein strategischer Partner der International Air Transport Association (IATA) und stellt Treibstoff für die Luft-und Raumfahrt bereit.

Seit Juli 2012 bietet die Yenisei Refuelling Company, LLC am Flughafen Jemeljanowo (Krasnojarsk) Betankungsservices für Flugzeuge an. Die Tankstation Yenisei betreibt das Joint Venture von Gazpromneft-Aero und LUKOIL-AERO seit Ende des Jahres 2012. Zu den aktuellen Kunden der Tankstation zählen Aeroflot, S7, I FLY, UTair und andere.

Website: aero.gazprom-neft.ru/en/

