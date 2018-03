Nationalrat - Keck zur Hochwasserhilfe: Haltlose Anschuldigungen der FPÖ

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Dietmar Keck wies in seiner Rede im Nationalrat die Anschuldigungen von FPÖ-Mandatar Podgorschek, wonach die SPÖ aus parteipolitischen Gründen Hochwasserhilfe durch das Bundesheer verhindern wollte, aufs Schärfste zurück. Podgorschek versuchte seinen Vorwurf mit einem anonymen Brief eines Bürgermeisters aus Oberösterreich zu belegen. "Ein anonymes Schreiben ist für mich nur ein Ablenken von der Wahrheit, denn anonyme Schreiben kann man jederzeit vorlegen", betonte Keck. Erst wenn der Namen des Absenders auf dem Tisch liege, könne man dem Ganzen nachgehen. "Nur Behauptungen in den Raum zu stellen, ist zu wenig", sagte der Abgeordnete. Denn anonyme Schreiben würden nichts zur Aufklärung beitragen. (Schluss) mis

