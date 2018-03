Quintiq ernennt Liz Monahan zur weltweiten Leiterin der Abteilung Human Resources

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) gab heute bekannt, dass Liz Monahan ab dem 1. Juli Vice President der Abteilung Human Resources des Unternehmen sein wird. Bisher war Monahan als Senior Vice President, Leiterin der Abteilung HR, bei Homeward Residential, Inc., jetzt Ocwen Financial Corp. Davor bekleidete sie bei De Lage Landen, GMAC Residential und CorpTalk ähnliche Positionen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130328/606756 )

"Liz verfügt über grosse Erfahrung in der strategischen Leitung von HR und wird für Quintiq eine enorme Bereicherung sein," sagte Michael Coluzzi, CFO von Quintiq. "Die Aufnahme von Liz ins Führungsteam wird uns dabei helfen, talentierte Mitarbeiter anzuziehen, zu halten und sicherzustellen, dass wir weiterhin jährliche Wachstumsraten von 40% erreichen."

"Dank seines grossartigen Teams von weltklasse Führungskräften wächst Quintiq als Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach seiner Software weltweit enorm," sagte Monahan. "Ich bin begeistert von der Aussicht, Teil von Quintiqs dynamischer Entwicklung zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um vereinheitlichende, praktische und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, welche die organisatorische Entwicklung voranbringen."

Monahan hatte bereits Positionen im Bereich Human Resources und Training bei grossen inländischen und internationalen Unternehmen inne. Sie hat über 20 Jahre lang mit allen Geschäftsebenen zusammengearbeitet, um Führungskräften dabei zu helfen, ihr Potential zu maximieren und die Leistung ihrer Teams zu verbessern. Monahan wird Coluzzi unterstellt sein und von Quintiqs nordamerikanischem Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania, aus arbeiten.

####

Über Quintiq

Mithilfe der revolutionären Plattform für Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) können Unternehmen die Effektivität in jeder Phase der Lieferkette erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Planung und Optimierung von Personal, Ressourcen und Prozessen in einem einzigen Planungsumfeld über alle Planungshorizonte hinweg. Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich auf Quintiq, um ihre Unternehmensziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und neue Einkommensquellen zu eröffnen.

Quintiq wurde im Jahr 1997 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit dualem Hauptsitz in den Niederlanden und den USA, einem allgemeinen Entwicklungszentrum in Malaysia sowie weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Quintiq-Software wird weltweit bereits an mehr als 500 Standorten in über 78 Ländern eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Xing,

LinkedIn

und YouTube.



Weitere Informationen

Nordamerika Anfragen Jon Temerlies Racepoint Group Tel: +1-202-349-0859 Quintiq@Racepointgroup.com EMEA Anfragen Charlotte Poh Global Marketing Communication Manager Tel: +31(0)736910739 pressrelease@quintiq.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130328/606756