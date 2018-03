Regierungsklausur in Landeck: Bauoffensive und Breitband-Ausbau

Eine Milliarde Euro an öffentlichen Investitionen in den nächsten zwei Jahren

Innsbruck (OTS) - Ein Impulspaket zur Stärkung des Arbeits- und Wirtschaftsstandorts Tirol hat die Tiroler Landesregierung in ihrer Sitzung auf dem Tramserhof in Landeck abgesegnet. Mit oberster Priorität vorangetrieben wird auf Antrag von LH Günther Platter und LRin Patrizia Zoller-Frischauf auch die Breitbandinitiative des Landes Tirol. In den nächsten zwei Jahren wird rund eine Milliarde Euro an öffentlichen Investitionen zur Belebung der Konjunktur eingesetzt.

"Die Tiroler Landesregierung bekennt sich zum Wirtschaftsstandort Tirol und zur Sicherung eines stabilen Arbeitsmarkts als umfassende Lebensgrundlage für die Tirolerinnen und Tiroler. Die öffentliche Hand unterstützt daher partnerschaftlich alle Bemühungen zur Belebung der Konjunktur. Allein die öffentliche Hand investiert in den nächsten zwei Jahren rund einer Milliarde Euro, von Maßnahmen im Bereich der Wohnbauförderung bis hin zu anstehenden Großprojekten", erklärte LH Günther Platter in der Landespressekonferenz nach der Regierungssitzung am Tramserhof in Landeck.

"Tiroler Beschäftigungspakt" wird fortgesetzt

"Tirol hat die Finanz- und Wirtschaftskrise gut gemeistert und dabei auf eine robuste Konjunktur setzen dürfen. Trotzdem hat sich das Wachstum jetzt merklich eingebremst und die gesamte Tiroler Wirtschaft getroffen. Wir tun, was wir können - so werden wir den "Tiroler Beschäftigungspakt" auch 2014 fortsetzen und eine umfassende Bauoffensive des Landes Tirol forcieren", verwies der Tiroler Landeshauptmann auf Projekte wie den Neubau des Management Centers Innsbruck (80 Millionen Euro). Auch sollen die Projekte "Haus der Physik" sowie "Haus der Musik" gemeinsam mit dem Bund bzw. der Stadt Innsbruck vorangetrieben und baureif gemacht werden.

Allein im Bereich Hochbau werden das Land und seine landesnahen Unternehmen in den nächsten zwei Jahren 400 Millionen Euro investieren. Im Bereich der Wohnbauförderung wird seit 1. Jänner 2013 die einkommensunabhängige Sanierungsoffensive fortgesetzt. Mit der letzten, sehr erfolgreichen Förderaktion wurde ein Bauvolumen von 450 Millionen Euro ausgelöst.

"Konjunkturbeleber" Gemeindeausgleichsfonds

Ein wesentlicher Impuls kommt auch durch den Gemeindeausgleichsfonds zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Gemeinden, Regionen und Tälern: Mit 96 Millionen Euro werden hier in diesem Jahr 2013 Investitionen in der Gesamthöhe von rund 320 Millionen Euro ausgelöst.

Rund 4,5 Millionen Euro jährlich investiert das Land Tirol im Rahmen seiner Initiative zum Ausbau des Breitbands im ganzen Land. "Schnelle Internetverbindungen sind eine absolute Zukunfts- und Standortfrage für Tirol. Deshalb wollen wir in den nächsten Jahren ganz Tirol mit dem Breitband erschließen und massiv ausbauen", verwies LH Günther Platter auf die Bedeutung der Zukunftstechnologie Breitband für Tirol.

Gemeinde-Anlaufstelle für Breitband-Ausbau

"Mit dem Breitband-Masterplan können wir jetzt auch über die Infrastruktur der TIWAG ein enormes Potenzial für einen kosteneffektiven Breitband-Ausbau nutzen", informierte Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Darüber hinaus wird im Landhaus noch eine spezialisierte Anlaufstelle "Breitband-Ausbau und Technologieförderung" für die Gemeinden eingerichtet.

Fokus "Green Jobs"

Bei neuen Arbeitsplätzen, die mit Hilfe des Konjunkturpakets geschaffen werden, legt LHStvin Ingrid Felipe einen besonderen Fokus auf die sogenannten "Green Jobs" - das sind nachhaltige Arbeitsplätze im Bereich Energiewende und Naturschutz. "Im deutschen Baden-Württemberg gibt es heute bereits mehr Arbeitsplätze im Bereich Erneuerbare Energien, als in der dort traditionell verankerten Auto-Industrie", erklärt Ingrid Felipe, wohin der Weg gehen soll.

Dazu hat die Landeshauptmann-Stellvertreterin in der Regierungsklausur ein Konzept vorgelegt, das auf Grundlage des "Österreichischen Masterplan Green Jobs" des Lebensministeriums in Kooperation mit der Standortagentur Tirol, der Tirol Werbung und den SozialpartnerInnen deutliche Impulse am Arbeitsmarkt setzen soll. "Die Pläne reichen von einer Jugendbeschäftigungsoffensive durch die Erarbeitung neuer, nachhaltiger, ökologischer Berufsbilder und deren Implementierung über die Stärkung heimischer 'Green Tech'-UnternehmerInnen bis zu Nachhaltigkeits-Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge", betont Ingrid Felipe.

Eine Öffnung der Landesverwaltung gibt es, was die Transparenz von Regierungsbeschlüssen und von Weisungen gibt: Beide sollen in Zukunft offengelegt werden. "Der Vertrauenskrise in die Politik können wir am effektivsten entgegenwirken, indem wir transparenter arbeiten, als das bei bisherigen Regierungen der Fall war", so LHStvin Felipe abschließend.

Kurzmeldungen aus der Regierungssitzung

- 26,5 Millionen Euro Fördermittel für Gemeinden

Tiroler Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten rund 26,5 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen über den Gemeindeausgleichsfonds. Davon gehen 1,4 Millionen Euro zusätzlich zum Zuschuss aus dem Katastrophenfonds an jene Gemeinden und Gemeindeverbände, die im Laufe des Jahres 2012 Schäden im Ausmaß von über 20.000 Euro erlitten haben. "Hier wird Hilfe dringend benötigt", sind sich LH Platter und Gemeindereferent LR Johannes Tratter einig.

Rund 22 Millionen erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände mit der zweiten Auszahlung des laufenden Jahres für allgemeine Bedarfszuweisungen. "Von diesen Geldern profitiert unmittelbar die Bevölkerung vor Ort," weiß LR Tratter. Denn damit werden Seniorenwohnheime, Schulen, Kindergärten oder Straßen finanziert, die zur Lebens- und Wohnqualität in den jeweiligen Gemeinden beitragen.

Darüber hinaus fließen rund 3,1 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds in den Bau von Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung. "Darin sehen wir einen weiteren Beitrag zur verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zu einem familien- und kinderfreundlicheren Tirol", betont LH Platter. Eine moderne und qualitativ hochwertige Infrastruktur zeuge davon, dass Bildung im Land einen hohen Stellenwert habe.

- Land verbessert Arbeitssituation von ÄrztInnen

Die Tiroler Landesregierung will die Arbeitssituation von ÄrztInnen der TILAK verbessern. Laut Regierungsantrag von LH Platter und LR Bernhard Tilg werden nunmehr ÄrztInnen, die eine Facharztstelle bekommen bereits im ersten Jahr ab Dienstantritt entsprechend dem Modell Tirol honoriert. Darüber hinaus beschloss die Landesregierung, das Fortbildungsbudget für ÄrztInnen in Ausbildung auf 700 Euro und das Fortbildungsbudget von FachärztInnen auf 1.500 Euro pro Jahr anzuheben.

- Tourismusförderung bei Betriebsübernahme

Wer einen Tourismusbetrieb übernimmt und dann auch in die Qualität der Infrastruktur investieren will, wird vom Land in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank unterstützt. "Tirol ist ein Tourismusland, das international unter anderem aufgrund seiner hochwertigen Unterkünfte renommiert ist", sagte Tourismusreferent LH Platter. "Durch diese Förderung wird die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes noch verbessert."

- Bewerbung für die "International Children's Games"

"Tirol ist ein prädestinierter Kandidat für die Winterspiele 2016 der "International Children's Games", ist Sportreferent LR Josef Geisler überzeugt. Deshalb bewirbt sich das Land für die Veranstaltung, die seit dem Jahr 1968 abgehalten wird. Insgesamt haben schon 37.000 Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren aus 411 Ländern an den internationalen Spielen teilgenommen. "Wir haben bereits drei Mal einem weltweiten Publikum und dem Olympischen Komitee bewiesen, dass Tirol ein ausgezeichneter Austragungsort für Winterspiele ist - unsere Chancen für den Zuschlag sind deshalb groß", zeigte sich LR Geisler zuversichtlich.

- Tarife für Sozialvereine angehoben

Auf Antrag von Soziallandesrätin Christine Baur werden die Tag-und Stundensätze für fünf Vereine aus den Bereichen psychosozialer Pflegedienst, Berufsintegrationstraining und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen sowie sozialer Jugendarbeit rückwirkend mit 1. Jänner 2013 genehmigt. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Sozialvereine leisten einen überaus wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft", betont LRin Baur. "Wir stellen sicher, dass dieser fortgesetzt werden kann."

- Sommerbetreuung für Kinder aus Kössen

Nach der Hochwasserkatastrophe in Kössen sind Familien gefordert, zurück in ihren Alltag zu finden. Um Eltern bei der Kinderbetreuung zu entlasten, bietet ein Hilfsprojekt Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren eine Ganztagesbetreuung während der Sommerferien an. Das Land Tirol übernimmt dabei die Kosten. "Die Kössener Familien haben genug durchgemacht und stehen immer noch vor großen Herausforderungen", zeigen sich LH Platter und Bildungslandesrätin Beate Palfrader betroffen. "Wir möchten Eltern entlasten, indem sie ihre Kinder gut betreut wissen."

- Verpflichtendes Kindergartenjahr vor Schuleintritt

Alle Kinder sollen die gleichen Startchancen und Bildungsmöglichkeiten haben. Dies wird unter anderem auch durch den verpflichtenden halbtägigen Besuch von Kindergärten und altersgemischten Gruppen im letzten Jahr vor Schuleintritt gewährleistet, der für Eltern kostenfrei ist. "Wir wollen sicherstellen, dass dies auch so bleibt", erklärt LRin Palfrader. Aus diesem Grund beschloss die Landesregierung die 15a-Vereinbarung mit dem Bund. Damit wird den Ländern jährlich für die Kindergartenjahre 2013/2014 sowie 2014/2015 jeweils insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

- Ausbau ganztägiger Schulformen

Ganztägige Schulformen bieten Kindern eine gezielte Förderung und entlasten berufstätige Eltern und AlleinerzieherInnen. Nun sollen zusätzliche Mittel aus einer 15a-Vereinbarung des Bundes dafür sorgen, dass integrative Angebote für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgebaut werden. "Weiters wollen wir in den Ausbau von Räumlichkeiten investieren, damit wir neben einer sinnvollen Freizeitgestaltung soziales Lernen und die individuelle Betreuung von Schülerinnen und Schülern anbieten können", erläuterte LRin Palfrader die Vorhaben des Landes.

- Förderfrist für emissionsarme Lkw verlängert

Das Land fördert den Ankauf von emissionsarmen schweren Lkw und Omnibussen der Euroklasse VI seit Herbst 2012. "Die Förderung stellt einen Anreiz dar, auf einen umweltfreundlicheren Fuhrpark umzustellen", ist Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf überzeugt. Deshalb wird die Förderfrist bis zum 31. Oktober 2013 verlängert.

