Stronach/Schenk: Kritik an ÖGB ist legitim und gerechtfertigt

Bei Gewerkschaft muss wieder der Schutz der Arbeitnehmer vor Ausbeutung und nicht die persönliche Bereicherung im Vordergrund stehen

Wien (OTS) - "Taucht ein Genie auf, verbrüdern sich die Dummköpfe". Mit diesem Zitat kommentierte Team Stronach Abg. Martina Schenk die empörenden Reaktionen der anderen Parteien auf die Begründung von Klubobmann Robert Lugar der Dringlichen Anfrage des Team Stronach mit dem Titel "Gewerkschaft blockiert - Wirtschaft verliert". "Der Konkurs von Dayli wird gerade vorbereitet, 3.300 Arbeitnehmern droht der Jobverlust. Dies zeigt nur, wie wichtig und richtig diese Dringliche Anfrage heute ist", so Schenk.

Schenk wies darauf hin, dass der Alpine-Zentralbetriebsrat und niederösterreichische AK-Chef Haneder selbst gesagt habe, er habe die Probleme kommen gesehen, aber nichts dagegen tun können. "Dabei hat Haneder selbst an Alpine-Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Warum hat er dann nichts unternommen?"

Schenk zitierte weiters den Leserbrief einer Angehörigen des ÖGB im 53. Mitgliedsjahr mit dem Titel "Bei Arbeitnehmern herrscht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft". Dieses jahrzehntelange ÖGB-Mitglied schreibe richtigerweise, dass Machtstreben die ursprüngliche Aufgabenstellung verdrängt habe und die Gewerkschaft sich offenbar nur mehr zuständig für das Finanzkapital der EU und für dessen "Rettung" fühle. Beim Handel mache man sich stark für das Sonntagsruhegesetz und beschwöre vor allem die Rechte der berufstätigen Mütter auf den freien Sonntag, an dem auch die Kinder schulfrei haben. Im Gastgewerbe und in der Fremdenverkehrswirtschaft sei die Sonntagsarbeit längst gang und gäbe und werde von den Gewerkschaften wohlwollend toleriert. Dies sei an Doppelzüngigkeit nicht zu überbieten.

Schenk: "Beim ÖGB ist längst nicht alles eitel Wonne und es muss legitim sein, das zu kritisieren. Der ÖGB gehört nicht abgeschafft, sondern entschlackt und verändert, damit den Schutz der Arbeitnehmer vor Ausbeutung und nicht die persönliche Bereicherung in den Vordergrund stellen."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at