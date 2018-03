Tausende "Turkcell Snowdrops" erzielen Schulabschluss

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei, setzt mit seinem erfolgreichen Projekt "Snowdrops", das im akademischen Jahr 2012/13 eine grosse Anzahl von Absolventinnen hervorgebracht hat, weiterhin Zeichen. Gemeinsam mit dem Verband zur Unterstützung des modernen Lebens (ÇYDD) bietet Turkcell Unterstützung und Ausbildungschancen für Mädchen, die die ihre Ausbildung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht fortsetzen können. Das "Snowdrops"-Projekt entstand vor 13 Jahren. Die Vergabe von Stipendien an seine Snowdrops hat in diesem Jahr dazu geführt, dass 2.050 junge Frauen einen Schulabschluss und 272 einen Universitätsabschluss machen konnten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b )

Turkcell Chief Corporate Affairs Officer Koray Ozturkler erklärte:

"Die Graduierung ist wie eine Erntezeit für die Snowdrops. Am Ende jedes akademischen Jahrs zeigt jede unserer Snowdrops einer Abschlussklasse ihre Freude und ihren Stolz. Auch dieses Jahr haben wieder viele unserer jungen Frauen einen Schul- oder Universitätsabschluss erreicht. Wenn wir zurückblicken, stellen wir voller Stolz fest, dass in den letzten 13 Jahren 17.000 unserer jungen Frauen einen Schulabschluss und 1.800 einen Universitätsabschluss geschafft haben. Die Anzahl der Stipendien, die wir im Rahmen unseres Snowdrops-Projekts jährlich vergeben, ist mittlerweile auf 100.000 angewachsen. Als Resultat unseres Engagements stehen unsere Snowdrops inzwischen als Lehrerinnen, Ärztinnen, Ingenieurinnen, Anwältinnen und Krankenschwestern im Dienst der Gemeinschaft. Ich gratuliere unseren Snowdrops und wünsche ihnen für ihr zukünftiges Engagement alles Gute."

ÇYDD General Chairman Prof. Dr. Aysel Celikel fügte hinzu: "Die Erfolgsrate der Snowdrops und das stete Verfolgen der pädagogischen Ziele dieses beispielhaften Projekts wurden in der ganzen Welt vorgeführt. Tatsächlich ist das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Turkcell eines der langlebigsten Projekte in der Türkei und gilt wegen seiner Nachhaltigkeit international als Beispiel. Dass wir Turkcell als Partner gewinnen konnten, hat die Kontinuität beigesteuert, die das Projekt brauchte. In diesem Jahr haben sogar noch mehr Snowdrops einen Abschluss geschafft. Wir laden alle Unternehmen und Organisationen dazu ein, sich uns mit neuen Projekten anzuschliessen, die unseren jungen Frauen Chancengleichheit bieten."

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 34,9 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19% im 2G- und 84,26% im 3G-Netz. Turkcell meldete mit Stand 31. März 2013 einen Nettoumsatz von 2,7 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 18,9 Mrd. TRY (10,4 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

