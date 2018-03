NetComm Wireless unter den Besten der Branche

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@3472712e hatte die Ehre, bei den Australian Business Awards 2013 in den folgenden drei Kategorien ausgezeichnet zu werden: Business Innovation, Best Industrial Product und Product Innovation.

David Stewart, CEO und Managing Director von NetComm Wireless, sagte, dass die Geschäfts- und Produktauszeichnungen eine wichtige Anerkennung des Engagements darstellten, mit dem sich das Unternehmen durch die Entwicklung hochgradig anpassungsfähiger M2M-Technologien für Innovation einsetzt und mehr Effizienz, Produktivität und Rentabilität möglich macht.

"Es ist eine gewaltige Ehre, den Australian Business Award für das beste Industrieprodukt gewonnen zu haben, während wir zum zweiten Jahr in Folge auch mit den Preisen für Geschäftsinnovation und Produktinnovation ausgezeichnet wurden. Diese Würdigungen unterstreichen den anhaltenden Erfolg unserer M2M-Innovationsstrategie, die uns in die Lage versetzt hat, mit globalen Branchenführern als Partner zusammenzuarbeiten und unsere Präsenz in M2M-Märkten auf der ganzen Welt auszuweiten", erklärte er.

Die in ihrem achten Jahr veranstalteten Australian Business Awards sind ein hoch angesehenes nationales Programm mit einer etablierten Palette betriebswirtschaftlicher und produktbezogener Preiskategorien, in denen Spitzenleistungen in der Betriebsführung, der Produktherstellung, Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit prämiert werden. Dies geschieht unter Einbeziehung führender Unternehmen, Behörden und nichtstaatlicher Organisationen aus wichtigen Industriesektoren, darunter das Finanzwesen, die Produktionsindustrie, die Dienstleistungsbranche, die Energiewirtschaft, Telekommunikationsdienste, die Baubranche, der Transportsektor, die Gesundheitsversorgung, das Bildungswesen, die Lebensmittelbranche und der Einzelhandel. Die Gewinner des Programms werden für ihre branchenführenden Initiativen und Produkte öffentlich ausgezeichnet.

NetComm Wireless wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und ist heute als eines der innovativsten Unternehmen der Welt anerkannt. NetComm Wireless gewann den Australian Business Award für Innovation zum zweiten Jahr in Folge. Der Grund für den diesjährigen Erfolg war die gelungene Umstellung des Unternehmens von einem Wegbereiter in der Verbraucherkommunikation in einen Pionier der M2M-Kommunikation durch die Entwicklung von Technologien, welche die die Fernüberwachung und -steuerung von Geräten und Systemen aus einer Vielfalt von Anwendungsbereichen unterstützen. Zu diesen gehören: Medizin, Einzelhandel, Versorger, Sicherheit, Transport, Meteorologie und Bergbau.

Der Australian Business Award für das beste Industrieprodukt würdigt die einzigartigen M2M-Anpassungsmöglichkeiten des NetComm Wireless M2M WiFi Router with Voice (NTC-40WV), während der Australian Business Award für Produktinnovation in Anerkennung der bahnbrechenden Auswirkungen vergeben wurde, die der NetComm Wireless Outdoor 3G WiFi Router with Voice (NTC-30WV) auf die Verbesserung des Mobilfunks in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung sowohl zu Lande als auch auf dem Meer hatte.

Tara Johnston, Programmdirektorin der Australian Business Awards sagte: "NetComm Wireless ist ein würdiger Gewinner und hat ein Streben nach Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, das aus dem dynamischen Feld der Elite Australiens hervorragt."

"Die Australian Business Awards zeichnen unsere innovativsten Unternehmen, deren hervorragende Leistungen und ihren Beitrag zur australischen Wirtschaft aus. Die Preisverleihung setzt neue Maßstäbe in allen Bereichen des Qualitätsmanagements und bietet Unternehmen Möglichkeiten, um die Leistung ihrer Geschäftsbereiche und Produkte zu beurteilen und ihre Kernstärken zu erkennen", so Johnston weiter.

"Ein Australian Business Award festigt den Platz von NetComm Wireless als Spitzenreiter unter den Besten der Branche. Die Preisträger haben nicht nur Hervorragendes geleistet sondern auch den Ruf ihrer Berufsstände untermauert und ihre besten Anstrengungen in Betriebswirtschaft, Industrie und Gemeindearbeit gezeigt. Australiens modernisierte Wirtschaft bietet eine stabile Plattform, auf der ein breites Spektrum von Sektoren seine Wettbewerbsfähigkeit durch konzentrierte ICT-Entwicklungen und Produktionsinnovationen steigern kann. Dazu gehören ein dynamischer Dienstleistungssektor, eine wachsende Wissenswirtschaft und ein erstklassiger Primärressourcensektor."

Bei den Australian Business Awards 2013 wurden einhundert Gewinner (ABA100) in zwanzig Geschäfts- und Produktpreiskategorien bekanntgegeben. Die betriebswirtschaftlichen Beiträge wurden anhand von Kriterien wie Planung, Forschung und Entwicklung, Umsetzung und Implementierung, Auswirkungen und Ergebnisse, Performancemanagement und Beiträge zu ihren Branchen beurteilt. Zu den Kriterien für die Produktkategorien gehörten die Eigenschaften, Vorzüge, Leistungsmerkmale und Nachhaltigkeit der Produkte.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited ist ein führender Entwickler innovativer Breitbandprodukte, die weltweit an große Telekommunikationsdienste, Kernnetzbetreiber und Systemintegratoren verkauft werden. NetComm entwickelt seit über 30 Jahren ein Portfolio erstklassiger Datenkommunikationsprodukte und ist ein anerkannter globaler Anbieter von 3G- und 4G-Mobilfunkgeräten für große Telekommunikationsbetreiber, die M2M-Kommunikation (Machine to Machine) und Breitbandnetze in ländlichen Regionen. Die Produkte von NetComm sind darauf ausgelegt, die zunehmenden Ansprüche der datenintensiven Breitbandanwendungen für Privathaushalte, Unternehmen und Industriebetriebe von heute zu erfüllen sowie deren Leistung im Zuge des Ausbaus der globalen Kommunikationsnetze zu optimieren. NetComm hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien, und unterhält Büroniederlassungen in Neuseeland, Nordamerika und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen zu NetComm besuchen Sie bitte:

www.netcommwireless.com

