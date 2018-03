GPA-djp-Appell an dayli: Juni-Gehälter für 3300 Beschäftigte endlich auszahlen!

Haberleitner & Co. versuchen von Verantwortung für erfolglose Geschäftspolitik abzulenken

Wien (OTS/ÖGB) - "In dieser für die Beschäftigten von dayli schwierigen Situation unterstützt die GPA-djp jede Lösung, die eine größtmögliche Zahl von Arbeitsplätzen erhält. Im Interesse der Beschäftigten müssen wir aber jetzt handeln, ohne auf weitere Versprechungen der Geschäftsführung zu warten, damit die rund 3.300 Betroffenen die ihnen längst zustehenden Juni-Gehälter und das ausstehende Urlaubsgeld ausbezahlt bekommen", berichtet der stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier), Karl Proyer.

Die Unternehmensleitung wurde heute mittels Brief neuerlich aufgefordert, die bis Ende Juni fälligen Zahlungen an die Beschäftigten zu überweisen. "Wir haben dayli im Interesse der Beschäftigten dafür eine Erledigungsfrist von einer Woche gesetzt:

Sollte diese Frist nicht eingehalten werden und das Geld nicht spätestens am 11. Juli auf den Konten der Beschäftigten sein, sehen wir keine andere Alternative als in Vertretung unserer Mitglieder weitere rechtliche Schritte einleiten," so Proyer.

"Haberleitner versucht nichts anderes als mit oberflächlichen Schuldzuweisungen von seiner Verantwortung für die erfolglose Geschäftspolitik abzulenken, während die Situation für die Beschäftigten von Tag zu Tag unerträglicher wird. Wir hoffen, dass es ihm endlich gelingt, einen Investor zu finden, der einen gesicherten Fortbestand des Unternehmens ermöglicht und treffen gleichzeitig Vorbereitungen für den Fall, dass Haberleitner mit seiner Suche endgültig scheitert", so Proyer abschließend.

