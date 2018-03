Nationalrat - Oberhauser zu Psychologengesetz: Schafft Klarheit für Patientinnen und Patienten

Gelungene Neustrukturierung eines Berufsgesetzes

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser bedeutet das neue Berufsgesetz für Psychologinnen und Psychologen eine Verbesserung für Patientinnen und Patienten. "Für sie muss klar sein: Wenn ein Schild auf einer Ordinationstüre hängt, was kann die Berufsgruppe, was kann ich erwarten?", sagte Oberhauser. Das sei mit dem neuen Gesetz gelungen, erklärte die Gesundheitssprecherin heute, Mittwoch, im Nationalrat. ****

Nach mehr als 20 Jahren werde das Psychologengesetz einer Anpassung unterzogen. Dabei werden sowohl geänderte studienrechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt als auch notwendige Präzisierungen von Tätigkeiten im Sinne der Qualitätssicherung und des Schutzes von Patientinnen und Patienten vorgenommen.

Oberhauser hielt in der Sitzung fest, dass in der Zukunft eine Adaptierung des PsychotherapeutInnengesetzes anstehe. "Für die kommende Legislaturperiode sind wir den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Wort. Es ist dringend nötig, das Gesetz an die Gegebenheiten von Heute anzupassen", sagte die SPÖ-Gesundheitssprecherin. (Schluss) em/sn

