Stronach/Lugar: Brauchen ein Miteinander von Parlament, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretung

Nur durch Produktivität kann unsere Wirtschaft international bestehen; aber man will der Wirtschaft das Wasser abgraben

Wien (OTS) - Massive Kritik an der Abwesenheit des Arbeitsministers und an der Rolle der Gewerkschaften als Blockierer und Verhinderer übte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seiner Dringlichen Anfrage an Hundstorfer: "Man sieht, wie wenig das Parlament wertgeschätzt wird!" Statt wie am ÖGB-Kongress den Klassenkampf in den Mittelpunkt zu stellen, "würde es den Gewerkschaften gut anstehen, neue Geschäftsmodelle zu akzeptieren. Wir brauchen ein Miteinander im Parlament und ein Miteinander der Wirtschaft und Arbeitnehmervertretung", erklärte Lugar.

In Österreich gäbe es großen Handlungsbedarf für Hundstorfer, "viele sind von Arbeitslosigkeit bedroht", so Lugar. Aber der Minister sei bei einem Treffen um international Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Einstellung, die Lugar auch bei den Gewerkschaften kritisierte: "Ein Arbeitsplatz ist für die Gewerkschaft ein Arbeitsplatz, egal wo auf der Welt. Aber wie soll der Wohlstand in Österreich funktionieren? Wir wollen Investitionen in Österreich", so Lugar.

"Ich bin ein Freund der Gewerkschaften, ich habe nichts gegen Gewerkschaften", betonte Lugar und bedankte sich für die Ehreneinladung zu ÖGB-Kongress. Denn in der Vergangenheit hatten Gewerkschaften Verdienste erworben und die Ausbeutung der Arbeitnehmer verhindert - "das war wichtig!" Aber der "Selbsterhaltungsverein" zu dem sie wurden - mit all ihrer Selbstgefälligkeit und dem Ablehnen eines Miteinander - dies sei der falsche Weg. Beim ÖGB-Kongress sei laut Lugar letztlich der Klassenkampf "von Abis Z" im Mittelpunkt gestanden. "Klassenkampf hat in einer modernen Gesellschaft nichts verloren, da können wir international nicht bestehen. Wir sind ein kleines Völkchen und brauchen ein Miteinander", mahnte Lugar.

Kritik übte Lugar aber an Macht und Einfluss der Gewerkschaften am Beispiel dayli das zeige, "wie destruktiv die Gewerkschaft vorgeht". Zwar habe man sich bei der Alpine-Pleite sofort vor die Arbeiter gestellt, "bei dayli aber hat die Gewerkschaft 3.000 Arbeitslose zu verantworten!" In der Bauwirtschaft würden bei der Pleite eines Unternehmens die Arbeitskräfte von Anderen aufgesaugt, wenn ausreichend Aufträge vorhanden sind. Doch bei dayli im Einzelhandel seien wegen der Probleme 3.000 Arbeitsplätze dauerhaft verloren. "Die Gewerkschaft hat ein Geschäftsmodell torpediert und gerade im Einzelhandel Muskeln gezeigt", so Lugar. Dabei "würde es den Gewerkschaften gut anstehen, neue Geschäftsmodelle akzeptieren".

Zwar sind die Gewerkschaften laut Lugar nicht für alles verantwortlich, aber sie seien große Blockierer und Verhinderer - und deshalb wohl seien 80 Prozent der Mitglieder nicht mehr mit ihrer Vertretung zufrieden. Als Beispiel nannte Lugar den Beschluss einer Maschinensteuer - "eine Produktivitätssteuer, die die Wirtschaft im Land ruiniert. Nur durch Produktivität kann unsere Wirtschaft international bestehen; aber man will der Wirtschaft das Wasser abgraben".

Für Lugar haben die Gewerkschaften eine gewaltige Macht und sind eine Schattenregierung im Land. "Aber sie sind nicht zur Transparenz bereit - bei überhöhten Pensionen auf Kosten der Mitgliedsbeiträge". Wie es ohne Einfluss der Gewerkschaften geht, habe Frank Stronach in seinen Unternehmen gezeigt: Kein Mitarbeiter ist unzufrieden, weil es Übereinkommen gibt, dass es den Mitarbeitern gut geht."

"Sie können sich bei jenen Mitgliedern entschuldigen, die bei dayli den Arbeitsplatz verlieren - obwohl sie und der Betriebsrat der Sonntagsöffnung zugestimmt hatten. Gerade bei dayli sind das viele Frauen, viele alleinerziehende Mütter", mahnte Lugar. Neben den Arbeitsplätzen gehe bei dayli aber auch ein Nahversorgerkonzept verloren.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at