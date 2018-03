Mehr Unternehmen in F&E aktiv

WKÖ-Vizepräsidentin Schultz: Innovationen sind der Wachstumstreiber für unsere Wirtschaft

Wien (OTS/PWK506) - Die Zahl der forschenden Unternehmen in Österreich steigt. Das belegen aktuelle Erhebungen der Statistik Austria über Forschung und experimentelle Entwicklung 2011 im firmeneigenen Bereich. Demnach ist die Zahl der Unternehmen, die in Forschung & Entwicklung (F&E) aktiv sind, um 15,1% (von 2891 im Jahr 2009 auf 3327 im Jahr 2011) gestiegen. Der Mitteleinsatz in F&E hat sich im untersuchten Zeitraum um fast zehn Prozent erhöht.

"Es ist erfreulich, dass die heimischen Unternehmen auch in konjunkturell schwierigen Zeiten Investitionen in den Zukunftsbereich F&E vornehmen", betont die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Martha Schultz. "Diese Zahlen zeigen, dass das Ziel der FTI-Strategie, die Innovationsbasis zu verbreitern, erfüllt werden kann. Damit setzt Österreich einen wichtigen Schritt auf dem Weg von der Gruppe der 'Innovation Follower' in die Gruppe der 'Innovation Leader'", so Schultz weiter.

Vorgabe der FTI-Strategie ist es, die Zahl der systematisch Forschung und Entwicklung betreibenden Unternehmen von einem geschätzten Stand von etwa 2.700 im Jahr 2010 bis 2013 insgesamt um etwa 10% und bis 2020 dann insgesamt um etwa 25% zu steigern.

Die von der Statistik Austria veröffentlichen Daten beinhalten nicht den sogenannten kooperativen Bereich (also etwa die Aktivitäten des Austrian Institute of Technology oder des Forschungsnetzwerkes ACR). Schultz: "Es ist daher anzunehmen, dass die Forschungsaktivitäten in Österreich insgesamt noch deutlich stärker zugelegt haben".

Erfreulich sei auch die Tendenz zu längerfristigen Forschungsvorhaben, die sich darin widerspiegelt, dass der Anteil von Grundlagenforschung als auch angewandter Forschung gegenüber experimenteller Entwicklung gestiegen ist.

Schultz abschließend: "Die Statistiken zeigen: Die Innovationsbasis in Österreich wird breiter. Vor allem die Forcierung der Forschungsaktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen muss oberste Priorität haben, denn Innovationen sind der Wachstumstreiber für unsere Wirtschaft". (PM)

