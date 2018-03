Rasinger zum Psychologengesetz: Relaunch war nach 25 Jahren dringend notwendig

ÖVP-Gesundheitssprecher für höhere Qualität

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das neue Psychologengesetz ist eine Medaille mit zwei Seiten. Einerseits haben wir in der westlichen Welt einen dramatischen Anstieg an psychischen Krankheiten, andererseits brauchen wir Therapeuten und Ärzte, die genau das erkennen und behandeln können - und dazu brauche ich Qualität. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Gesundheitssprecher Abg. Dr. Erwin Rasinger in der Debatte zum Psychologengesetz im Nationalrat.

"Laut der WHO werden in den nächsten zehn Jahren Krankheiten im psychischen Bereich den dritten Platz einnehmen und damit dramatisch ansteigen", wies Rasinger darauf hin, dass der Begriff "Burnout" bereits in aller Munde sei. Burnout sei in seiner Vollausprägung eine schwere Depression, die bis zu Selbstmord führen könne und umfasse häufig nicht nur den beruflichen, sondern meist den beruflichen und privaten Bereich. "20 Prozent der Bevölkerung haben irgendwann eine behandlungswürdige psychische Störung", unterstrich der Abgeordnete die Problematik.

"Wir brauchen eine hohe Qualität beim Erkennen und der Behandlung dieser Krankheiten und Störungen. Ein Gesetz, das vor 25 Jahren gemacht wurde, benötigt daher irgendwann einen Relaunch." Rasinger wies auf die zahlreichen Privatuniversitäten hin, die Ausbildungen in diesem Bereich anbieten - "hier brauche ich eine staatliche Messlatte, und diese heißt Qualität".

Bei der Erstellung dieses Gesetzes sei man daher nur vom Gedanken an Qualitätsverbesserungen getragen gewesen - diese seien "dringend notwendig". Das Ziel sei relativ simpel: "Wir wollen, dass in dieser schwieriger werdenden Welt die Menschen mit therapeutischer Hilfe besser zurecht kommen. Es ging nicht darum, andere Berufsgruppen wie Psychiater bzw. Psychotherapeuten abzuwerten, sondern immer darum, die Qualität zu erhöhen", schloss der Gesundheitssprecher. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at