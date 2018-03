ÖGB-FGV-Zellhofer: Qualitätssteigerung durch Register für Gesundheitsberufe

Kostenlose Hebammenberatung für Schwangere enormer Fortschritt

Wien (OTS/ÖGB) - "Das trägt zur weiteren Qualitätsverbesserung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen bei", stellt der Vorsitzende der ÖGB-ARGE-FGV (Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe), Josef Zellhofer, zur vorgesehenen Beschlussfassung des Registers für Gesundheitsberufe durch den Nationalrat, fest.++++ Seit nunmehr 14 Jahren fordert die ÖGB-FGV dieses Register. Erfreulich sei auch, dass dieses Register durch die Arbeiterkammern aufgebaut wird. Zellhofer: "Die gute, flächendeckende Präsenz der Arbeiterkammern bis auf Bezirksebene in ganz Österreich ermöglicht kurze Wege und wohnort- oder berufsortnahe Auskunftsmöglichkeiten." Als enormen Fortschritt bezeichnet der Vorsitzende der ÖGB-FGV die kostenlose Hebammenberatung für Schwangere, die ebenfalls heute vom Nationalrat beschlossen werden soll. In Zukunft haben Schwangere die Möglichkeit, in der 18. bis 22. Woche eine einstündige kostenlose Beratung durch eine Hebamme in Anspruch nehmen zu können.

Weiters werde im Nationalrat beschlossen, dass in Zukunft diplomierte Pflegepersonen Angehörige in die Betreuung von zu pflegenden Personen einschulen dürfen. Zellhofer: "Das trägt zu einer wesentlichen Verbesserung der Pflegequalität bei und ist eine Aufwertung des Pflegeberufes."

