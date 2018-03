Nationalrat - Lueger: Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle bringt Neuerungen im Wehrrecht

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Angela Lueger erläuterte heute, Mittwoch, in ihrer Rede im Nationalrat die Folgen, die die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 für das Wehrrecht mit sich bringt: "Das Augenmerk richtet sich auf die Abschaffung des administrativen Instanzenzugs unter weitgehender Beibehaltung der geregelten Vollzugspraxis, insbesondere beim Heeresdisziplinarrecht." ****

Laut Lueger entspricht dieser Fokus vollinhaltlich der Aufforderung an die Bundesregierung vom 15. Mai 2012, eine möglichst weitgehende Beibehaltung des Kommandantenverfahrens im Heeresdisziplinarverfahren sicherzustellen. In allen übrigen wehrrechtlichen Verfahren soll durch den grundsätzlichen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht, wie z.B. bei Stellungsbeschlüssen und bei Einberufungsbefehlen, den militärischen Erfordernissen ab der Anpassung am 1.1.2014 Rechnung getragen werden.

"Die weiteren Änderungen im Wehrrecht dienen der Behebung erkannter Detailprobleme, die in der Vollzugspraxis manifest werden und dadurch das Ansteigen zukünftiger Beschwerdeverfahren zu verhindern. Das soll unter Beibehaltung des individuellen Rechtsschutzes geschehen", schließt Lueger. (Schluss) kg/mis

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493