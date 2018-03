FA-Rösch: Kaske muss Anliegen der Arbeitnehmer stärker vertreten

Investitionen in Wohnbau, Kinderbetreuung und Pflege längst überfällig

Wien (OTS/fpd) - AK Präsident Rudi Kaske freut sich laut Presseaussendung besonders, "dass die Regierung Mittel für Investitionen in den Wohnbau, in den Ausbau der Kinderbetreuung und der Pflege zur Verfügung stellt." Jedoch ist die Ankündigung dieser Maßnahmen noch lange keine Umsetzung, die im Übrigen schon längst überfällig wäre, kritisiert der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), LAbg. Bernhard Rösch. Bisher verhallten diesbezügliche Forderungen der Freiheitlichen jahrelang ungehört -nun kurz vor den Nationalratswahlen holt man sie aus der Schublade, um die schlechten Wahlprognosen zu verbessern. "Wo waren denn die Verantwortlichen die letzten Jahre? Warum wurden nicht schon frühzeitig aktiv gegen diese erkennbare Talfahrt Maßnahmen gesetzt", fragt Rösch. Kaske sollte nicht Parteipolitik zur Unterstützung der untätigen Sozialisten betreiben, sondern lieber die Anliegen der Arbeitnehmer auch in Wien stärker und effektiver gegenüber seinen Parteigenossen vertreten, fordert Rösch und verweist auf zahlreiche Anträge der FA in der Arbeiterkammer, die die Situation für viele Menschen schlagartig verbessern würde. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794