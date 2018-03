"Backloading - richtige Entscheidung im Sinne des Umweltschutzes"

Umweltminister begrüßt Zustimmung des Europäischen Parlaments

Wien (OTS) - "Die Zustimmung zum Backloading im Europäischen Parlament spiegelt die von Lebensministerium und Wirtschaftsministerium gemeinsam festgelegte Position Österreichs wider. Die einmalige Herausnahme von 900 CO2-Zertifikaten ist zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung im Sinne des Umweltschutzes", erklärt Umweltminister Niki Berlakovich.

Das Europäische Parlament nahm heute den Vorschlag der EU-Kommission an, 900 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt zu nehmen. Mit dieser befristeten Verknappung soll nach massiven Preisverfall der Wert der Emissionsrechte wieder gesteigert werden. "Backloading erweist sich als eine wichtige Maßnahme für die europäische Energiepolitik und den Klimaschutz. Die zurückgehaltenen Verschmutzungsrechte werden linear wieder zurückfließen. Der Erlös aus dem Emissionshandel fließt in Projekte für den Klimaschutz", so der Umweltminister abschließend.

