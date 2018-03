FPÖ-Neubauer: Freiheitliche gratulieren Ranko Krivokapic zur OSZE-Präsidentschaft

Erstmals stellt FOI (Forum Of Identities) einen Komitee-Vorsitzenden

Wien (OTS) - Die von 28. Juni bis 3. Juli 2013 in Istanbul abgehaltene OSZE-Tagung brachte zahlreiche Neuerungen und personelle Änderungen. "Es freut mich, dass der montenegrinische Parlamentspräsident Ranko Krivokapic nun der neue Präsident in der OSZE geworden ist. Mit 124:74 Stimmen gegenüber seinem Herausforderer Kent Härstedt fiel das Ergebnis eindeutig aus", stellte der freiheitlichen Teilnehmer an der OSZE-Tagung, NAbg. Werner Neubauer, dazu fest. Neubauer bedankte sich in diesem Zusammenhang auch beim scheidenden Präsidenten NAbg. Wolfgang Großruck, der mit großem Engagement seine Mitgliedschaft in der OSZE einerseits und seine kurze Tätigkeit als Präsident der OSZE andererseits ausgefüllt hatte.

"Besonders freut es mich aber, dass mit dem griechischen Abgeordneten Makis Voridis ein Mitglied des freiheitlich gesinnten "Forums Of Identities" zum Vorsitzenden eines Komitees gewählt wurde. Mit dieser Wahl wurde die dreijährige Aufbauarbeit erfolgreich von den Delegierten gewürdigt. Makis Voridis ist Abgeordneter des griechischen Parlaments und Mitglied der Neuen Demokratischen Partei, die auch in Regierungsverantwortung ist.

Die OSZE-Sitzung stand auch unter dem besonderen Eindruck der seit einem Monat in Istanbul und Ankara stattfindenden "Anti-Erdogan"-Demonstrationen. Neubauer konnte sich persönlich im Einvernehmen mit Vertretern türkischer Oppositionsparteien ein Bild von den Ereignissen am Taksim-Platz bzw. im Gezi-Park machen.

In einer gestern kurzfristig einberufenen Sitzung des FOI wurde aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Präsidenten Claudio d'Amico (Lega Nord) der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Werner Neubauer einstimmig zum Nachfolger gewählt. "Das FOI hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil in der OSZE entwickelt und besteht derzeit aus zwanzig Mitgliedern aus neun verschiedenen Mitgliedsländern der OSZE", so Neubauer abschließend.

